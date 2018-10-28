Присвоил деньги военного: украинский курсант обокрал умирающего бойца АТО

Коллаж (РБК-Украина)

Курсант опекал бойца АТО, когда тот еще был жив

Курсант Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного обокрал умирающего бойца АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Николай Савельев. Боец 92-ой бригады Олег Фомин умер в стенах Львовского военного госпиталя, но после его смерти стало известно, что его обокрал украинский курсант, который за ним ухаживал. Он снял все деньги с его банковской карточки.

"Но сейчас узнал просто шокирующую новость: оказывается еще при жизни Олега его карточку с деньгами обокрал курсант Львовской сухопутки им. гетьмана Сагайдачного, который за раненым ухаживал!!!!!! Он воспользовался Приват-24 и присвоил средства умирающего бойца!!! Уже изветсно, что этот га**он и подонок не будет учиться в этом элитном военном заведении, но мне почему-то этого мало. А вам?", - написал Николай Савельев.

Из поста также стало известно, что бойца смогли похоронить лишь спустя неделю после его смерти. Для этого волонтеры сделали множество звонков, чтобы семья военного не волновалась.

Скриншот поста (Facebook/Николай Савельев)

В комментариях люди поинтересовались именем курсанта, но эта информация не разглашается.

Скриншот комментариев (Facebook/Николай Савельев)

Также люди выразили возмущение тем, каким негодяем оказался курсант.

"Я хочу знать, что это за тварюка", - написала Ксения Быкова.

"Просто ужас", - возмущена Лариса Каменских.

Скриншот комментариев (Facebook/Николай Савельев)

Как ранее сообщалось, украинский морпех рассказал о подготовке к Марафону в США.

Также читайте о том, как волонтеры просят средства на лечение героя АТО.