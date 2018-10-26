"Мы просто невероятная нация": украинский морпех рассказал о подготовке к Марафону в США

Фото: коллаж РБК-Украина

По словам украинцев: на марафоне, как и на фронте – настроены только на победу

Украину на международном забеге среди морских пехотинцев, который проводится в США, представляют восемь военнослужащих-спортсменов. Марафон состоится в это воскресенье, 28 октября, но бойцы уже прибыли на соревнования в Вашингтон и занялись подготовкой, передает "Сегодня".

Один из украинских морпехов-ветеранов, Александр Попруженко, рассказал о гордости представлять нашу страну на Марафоне в 42 километра.

"Я жив, пока могу бежать. Это моя фраза. Я горжусь тем, что я могу представлять Украину в таком формате беговом, что украинцы могут все! Мы просто невероятная нация", – отметил воин.

Ранее он был военным инструктором на полигоне. В 2015-м на одном из учений новобранец неудачно бросил гранату, и Александр схватил ее, чтобы отбросить ее подальше от взвода, но она взорвалась у него в руках. Герой спас 15 жизней, но сам получил множество травм а также потерял зрение.

Марафон в США ежегодно собирает тысячи военных со всего мира. Кстати, Украина принимает участие в соревновании уже третий раз.

"Это самый эффективный способ реабилитации, потому что у человека включается все: мозг, душа, тело, кровь циркулирует и он за счет внутреннего ресурса, а не за счет каких-то таблеток, вытягивает себя из пропасти", – рассказал куратор марафона Владимир Гаврилов.

По словам украинских морпехов: на марафоне, как и на фронте – настроены только на победу.

Кстати, в прошлом году украинские бойцы завоевали 10 медалей на Марафоне морской пехоты в США.

Как сообщалось, команда украинских спортсменов на Invictus Games Sydney 2018 продолжает завоевывать золотые и серебряные медали.

Также мы писали, что нацгвардеец из Львова, участник АТО на Донбассе Богдан Оксентюк, который завоевал серебряную и бронзовую медали на "Играх Непокоренных" в Сиднее, рассказал о соревнованиях.

Напомним, что Styler писал о том, что украинские десантники заняли второе место на соревнованиях в Великобритании.

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Видео: РБК-Украина