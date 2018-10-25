"Когда я смотрю ролики о наших участниках, у меня мурашки по коже": Василий Вирастюк о "Играх Непокоренных"

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Главная цель студии "Инвиктус" и Игр в целом - вдохновлять и мотивировать

Ежедневно до 27 октября включительно в эфире телеканала СТБ выходит студия "Инвиктус", во время которой зрители первыми узнают об успехах украинской сборной на "Играх Непокоренных" в Сиднее. Ведущий студии Василий Вирастюк рассказал, как он поддерживает участников вне эфира, от чего у него до сих пор идут мурашки и почему наши герои - уже победители.

"На самом деле не имеет значения, какие медали привезут ребята. Конечно, мы очень гордимся ими и нам хочется, чтобы наши герои во всех дисциплинах занимали первые места. Сейчас в Сиднее мы видим финал, последний этап их долгого пути, но самым главным являлся процесс. Все участники прошли долгий путь от реабилитации к высоким новым целям в спорте и это уже победа", - говорит Вирастюк.

Василий Вирастюк (фото: пресс-служба СТБ)

Как отмечает ведущий, главная цель студии "Инвиктус" и Игр в целом - вдохновлять и мотивировать.

"Основная задача "Инвиктус" - это вернуть бойцов к их привычной жизни. Человек возвращается из АТО, дай бог чтобы здоров, а если с ранениями, ампутациями.. Он закрывается в себе, прячется от общества. И вдруг он включает СТБ и видит, как его побратимы успешно ставят рекорды , а у них травмы еще серьезнее. И он думает: "А почему я не могу также?" - объясняет важность соревнований силач.

Василий Вирастюк (фото: пресс-служба СТБ)

За время подготовки Вирастюк сблизился с участниками и активно поддерживает их даже на расстоянии в 15 тыс. км.

"Я переписываюсь со многими участниками, поздравляю с успехами. Недавно увидел в социальных сетях одну смешную шутку и хотел отправить Майе Москвич. Но она очень сосредоточена на состязаниях и уходит в себя, поэтому я побоялся сбить ее с правильного настроя", - делится он.

Вирастюк акцентирует, что сейчас крайне важно показывать ребятам, что они нужны своей стране. Для каждого из героев участие в Invictus Games больше, чем соревнование.

"Конечно, все наши "нескорені" волнуются, даже те ребята, кто десятки лет посвятил спорту. Например, Женя Олексенко сильно нервничал, несмотря на то, что до ранения занимался пауэрлифтингом и выступал на чемпионатах. В Сиднее он получил серебро и поставил свой личный рекорд. Но Женя так переживал перед стартом, что мы больше волновались за его эмоциональное состояние, чем за результат", - вспоминает неоднократный чемпион мира в силовом многоборье.

Василий Вирастюк (фото: пресс-служба СТБ)

Студия "Инвиктус" для Вирастюка особенная. В ней он знакомит зрителей с родными наших героев сборной "Игр Непокоренных", рассказывает об их проблемах и самое важное - о том как они нашли в себе силы пережить переломный момент в своей жизни.

"У нас нет драматизма в студии. Мы стараемся больше говорить о хорошем, о несломленном духе героев и поддержке. Я очень рад, что могу рассказывать истории с позитивной стороны. Но все равно, невозможно воспринимать их равнодушно. Когда я смотрю некоторые ролики о наших участниках во второй, третий, четвертый раз, у меня все равно идут мурашки по коже", - отметил Вирастюк.

Участники Invictus Games (фото: пресс-служба СТБ)

Напомним, на Invictus Games ветеран Юрий Дмитренко завоевал серебренную медаль по метанию диска. Также мы писали, что украинец в Австралии завоевал серебро по пауэрлифтингу. Всего же у наших героев уже 12 наград.

Ранее Styler сообщал, что украинские десантники заняли второе место на соревнованиях в Великобритании.