Игры Непокоренных: украинец в Австралии завоевал серебро по пауэрлифтингу

Фото: коллаж РБК-Украина

Ветеран антитеррористической операции на Донбассе участвовал в боях за Донецкий аэропорт

В Сиднее (Австралия) на Играх Непокоренных (Invictus Games) украинец Евгений Олексенко занял второе место по пауэрлифтингу. Об этом сообщили на официальной странице Invictus Games: Team Ukraine в соцсети Facebook.

Отмечается, что до войны он занимался пауэрлифтингом.

"Серебро! Поздравление Евгению Олексенко (Евгений Олексенко)! Празднуем победу вместе", - говорится в публикации.

Евгений Олексенко на Играх Непокоренных (Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Евгений - ветеран анитеррористической операции на Донбассе, участвовал в боях за Донецкий аэропорт, под Песками, под Опытным и Водяным в период с 2015 по 2016 годы.

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

"Евгений поехал в Сидней, чтобы снова принести пользу стране - на этот раз не на поле боя, а на спортивной арене. И его мечта осуществилась - сегодня он завоевал серебряную медаль Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover по пауэрлифтингу!", - указывается в сообщении.

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

В комментариях к сообщению украинцы радуются за земляка и отмечают, что гордятся нашими спортсменами.

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Ранее мы сообщали, что 20 октября в Сиднее стартовали Игры Непокоренных, и в течении первого дня украинцы завоевали первые две золотые медали. Так, первое золото Invictus Games Sydney 2018 Украине принес Александр Белобоков, а второе золото получил Сергей Ильчицкий.

Напомним, что недавно в Великобритании завершились ежегодные международные соревнования "Cambrian Patrol" ("Кембрийский патруль"), где военнослужащие десантно-штурмовых войск Украины завоевали серебро на многонациональных состязаниях

А также мы писали о том, что в сети рассказали о единственной женщине в украинской сборной на Invictus Games.

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Видео: РБК-Украина