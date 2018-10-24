ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Игры Непокоренных: украинец в Австралии завоевал серебро по пауэрлифтингу

STYLERСпорт    24.10.2018 - 13:02
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Ветеран антитеррористической операции на Донбассе участвовал в боях за Донецкий аэропорт

В Сиднее (Австралия) на Играх Непокоренных (Invictus Games) украинец Евгений Олексенко занял второе место по пауэрлифтингу. Об этом сообщили на официальной странице Invictus Games: Team Ukraine в соцсети Facebook.

Отмечается, что до войны он занимался пауэрлифтингом.

"Серебро! Поздравление Евгению Олексенко (Евгений Олексенко)! Празднуем победу вместе", - говорится в публикации. 

Игры Непокоренных: украинец в Австралии завоевал серебро по пауэрлифтингуЕвгений Олексенко на Играх Непокоренных (Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine) 

Евгений - ветеран анитеррористической операции на Донбассе, участвовал в боях за Донецкий аэропорт, под Песками, под Опытным и Водяным в период с 2015 по 2016 годы.

Игры Непокоренных: украинец в Австралии завоевал серебро по пауэрлифтингу

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

"Евгений поехал в Сидней, чтобы снова принести пользу стране - на этот раз не на поле боя, а на спортивной арене. И его мечта осуществилась - сегодня он завоевал серебряную медаль Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover по пауэрлифтингу!", - указывается в сообщении.

Игры Непокоренных: украинец в Австралии завоевал серебро по пауэрлифтингу

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine 

В комментариях к сообщению украинцы радуются за земляка и отмечают, что гордятся нашими спортсменами. 

Игры Непокоренных: украинец в Австралии завоевал серебро по пауэрлифтингу

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Ранее мы сообщали, что 20 октября в Сиднее стартовали Игры Непокоренных, и в течении первого дня украинцы завоевали первые две золотые медали. Так, первое золото Invictus Games Sydney 2018 Украине принес Александр Белобоков, а второе золото получил Сергей Ильчицкий.

Напомним, что недавно в Великобритании завершились ежегодные международные соревнования "Cambrian Patrol" ("Кембрийский патруль"), где военнослужащие десантно-штурмовых войск Украины завоевали серебро на многонациональных состязаниях

А также мы писали о том, что в сети рассказали о единственной женщине в украинской сборной на Invictus Games.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины спортветеран АТОInvictus Games
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь