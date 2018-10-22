Игры Непокоренных: украинцы в Австралии завоевали первые две золотые медали

Коллаж РБК-Украина

Обе медали спортсмены получили за греблю на время

В субботу, 20 октября, в Сиднее, Австралия стартовали Игры Непокоренных. В течении первого дня украинцы завоевали первые две золотые медали. Об этом сообщается на официальной странице Invictus Games: Team Ukraine в социальной сети Facebook.

Первое золото Invictus Games Sydney 2018 Украине принес Александр Белобоков. В тяжелой борьбе он получил медаль за лучший результат в гребле на тренажерах на скорость за одну минуту в категории Men's IR3.

Вторую золотую медаль получил Сергей Ильчицкий также за лучший результат в гребле на тренажерах за одну минуту, но в категории Men's IR6.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Известно, что украинских спортсменов поздравил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter. Он пожелал нашим спортсменам удачи.

"Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018! Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, которые одержали эти впечатляющие победы по гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темп", – написал президент.

Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые в 2014 году основал британский принц Гарри.

Цель соревнований – отдание почести военным ветеранам, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.

Скриншот поста (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Кстати, ранее мы писали о том, что в сети рассказали о бойце, который практически потерял ногу, но не сломался.

А также мы рассказывали о том, что в сети рассказали о единственной женщине в украинской сборной на Invictus Games.

Видео: РБК-Украина