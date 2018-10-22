Ігри Нескорених: українці в Австралії завоювали перші дві золоті медалі

Колаж РБК-Україна

Обидві медалі спортсмени отримали за греблю на час

У суботу, 20 жовтня, в Сіднеї, Австралія стартували Ігри Нескорених. Протягом першого дня українці завоювали перші дві золоті медалі. Про це повідомляється на офіційній сторінці Invictus Games: Team Ukraine у соціальній мережі Facebook.

Перше золото Invictus Games Sydney 2018 Україні приніс Олександр Белобоков. У важкій боротьбі він отримав медаль за кращий результат у веслуванні на тренажерах на швидкість за одну хвилину в категорії Men's IR3.

Другу золоту медаль отримав Сергій Ильчицкий також за кращий результат у веслуванні на тренажерах за одну хвилину, але в категорії Men's IR6.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Відомо, що українських спортсменів привітав президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Twitter. Він побажав нашим спортсменам удачі.

"Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018! Вітаємо Олександра Белобокова і Сергія Ильчицкого, які здобули ці вражаючі перемоги за веслуванні на тренажерах. Так тримати! Не знижуйте темп", – написав президент.

Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які в 2014 році заснував британський принц Гаррі.

Мета змагань – віддання почесті військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомогу людям, які були поранені і втратили здоров'я під час військової служби.

Скріншот поста (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

До речі, раніше ми писали про те, що в мережі розповіли про бійця, який практично втратив ногу, але не зламався.

А також ми розповідали про те, що у мережі розповіли про єдиній жінці в української збірної на Invictus Games.

Відео: РБК-Україна