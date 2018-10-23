Украинские десантники заняли второе место на соревнованиях в Великобритании

Украинские десантники в Великобритании. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Военнослужащие десантно-штурмовых войск Украины завоевали серебро в Европе

В Великобритании завершились ежегодные международные соревнования "Cambrian Patrol" ("Кембрийский патруль"). Военнослужащие десантно-штурмовых войск Украины завоевали серебро на многонациональных состязаниях. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на официальной странице в Facebook.

В сообщении говорится, что в течение недели 127 команд из 27 стран демонстрировали свое мастерство в прохождении 80-километрового марша и в выполнении различных боевых задач. Украинские десантники обогнали 13 команд, 8 из которых, впоследствии, сошли с дистанции.

Украинские десантники в Великобритании. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Отмечается, что соревнования "Cambrian Patrol" проводятся с 1959 года, когда группа военнослужащих сухопутных войск территориальной обороны Уэльса разработала курс тренировок в выходные дни, состоящего из марш-броска на длинную дистанцию ​​через Кембрийские горы и завершающимся стрельбами на полигоне Сеннибридж. С каждым годом на соревнования привлекается все больше международных участников. В конце учений отбираются лучшие команды, которые награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Украинские десантники в Великобритании. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

В нынешних соревнованиях команды были разделены на 7 потоков по 18 команд в каждой. Вместе с Украинской в ​​марше участвовали подразделения из Беларуси, Молдовы и Венгрии.

Всего на маршруте учений было 11 точек, протяженность - 80 километров - это если идти напрямую. С учетом того, что наши воины где-то шли в обход, ведь по высоким горам передвигаться не просто - высота составляла около 420-670 метров, а склон - от 45 до 70 градусов, поэтому протяженность марша украинских десантников достигла 85-95 километров.

Украинские десантники в Великобритании. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Каждый участник нес на себе 2 рюкзака, общим весом 41 килограмм, оружие, двойной боекомплект и радиостанцию ​​с 4 батареями.

"Дистанция изменилась с 80 до 95 километров, нам запретили пользоваться приборами навигации, и к тому же приготовили для нас несколько неожиданных сюрпризов", - рассказывает капитан команды, младший лейтенант Антон.

Украинские десантники в Великобритании. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Основной акцент организаторы сделали на командную работу, которая заключалась в выполнении задач по раскрытию места пребывания противника, уничтожению незаконного вооруженного формирования, оказанию первой медицинской помощи, освобождению и эвакуации заложников, а также преодолению водных преград.

Украинские десантники в Великобритании. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

На первой точке, сразу же после старта, украинские десантники начали оказывать первую медицинскую помощь, поскольку произошла имитация авиакатастрофы вертолета, в котором лежал человек с оторванной ногой, вблизи вертолета лежали без сознания женщина и мужчина, который был в состоянии аффекта. Военнослужащие осмотрели место катастрофы и обнаружили, что человек с оторванной ногой, по сценарию соревнований, является военным из Великобритании, а другой мужчина и женщина - военные дружественных сил НАТО.

Украинские десантники в Великобритании. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Катастрофа произошла потому, что условные террористы использовали переносной зенитно-ракетный комплекс "Стрела-2".

Вторая точка - разведка объекта, где участникам нужно было разведать только одну из трех координат, но украинские десантники решили разведать две точки, чтобы перестраховаться и иметь более глубокое представление о противнике. Вражеские силы составляли 7-9 военных, вооруженных макетами АК-47. Они были хорошо организованы и охраняли противовоздушные комплексы и минометы, находясь там в течение 3-4 недель. Усиление в охране происходило с 2:00 до 4:00 утра.

Украинские десантники в Великобритании. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Точка три и четыре - это водная переправа. Температура воды - 3-5 градусов, доклад условному командиру о выполнении и получении задания на следующий день.

На точке шесть, пройдя 8-10 километров и углубившись немного в лес, участники вышли на минное поле, найдя на нем 2 противопехотные, 1 противотанковую и 2 радиоуправляемые мины.

На восьмой точке украинские десантники были отмечены инструкторами Великобритании одной из лучших команд, поскольку узнали и обнаружили 14 из 15 целей - танков, САУ и бронированных автомобилей.

На девятой точке украинская команда вновь была отмечена как одна из лучших по блестящей отработке захвата в плен двух условных врагов, одним из которых была военнослужащий женщина. В результате захвата пленных, удалось выяснить важные данные, которые помогли при выполнении финальной задачи, ведь была найдена карта противника, на которой было обозначено стратегически важные направления движения на линии обороны.

Украинские десантники в Великобритании. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

На одиннадцатой точке (как в шутку ее назвали украинские десантники - "последний круг ада") зашли в теплое помещение, где находилось двое военных, один из которых - командир батальона, по условиям конкурса, поздравил украинцев с великолепными показателями в учениях и поблагодарил за участие.

В результате учений украинские десантники стали вторыми. Серебряные медали им вручил командир 160-й пехотной бригады Сухопутных войск ВС Великобритании.

Украинские десантники завоевали серебро на соревнованиях в Великобритании. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Международные учения "Cambrian Patrol" считаются одними из самых сложных в Европе. Эту дистанцию ​​преодолевают единицы и уж точно не все борются за призовые места.

Украинским десантникам это удалось, еще раз доказав на мировой арене, что Вооруженные Силы Украины - среди сильнейших.

Украинские десантники в Великобритании. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что украинцы в Австралии завоевали первые две золотые медали.

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Видео: РБК-Украина