Українські десантники зайняли друге місце на змаганнях у Великобританії

Українські десантники у Великобританії. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Військовослужбовці десантно-штурмових військ України завоювали срібло в Європі

У Великобританії завершилися щорічні міжнародні змагання "Cambrian Patrol" ("Кембрійський патруль"). Військовослужбовці десантно-штурмових військ України завоювали срібло на міжнародних змаганнях. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України на офіційній сторінці Facebook.

У повідомленні говориться, що протягом тижня 127 команд з 27 країн демонстрували свою майстерність у проходженні 80-кілометрового маршу та в виконанні різних бойових завдань. Українські десантники обігнали 13 команд, 8 з яких, згодом, зійшли з дистанції.

Українські десантники у Великобританії. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Наголошується, що змагання "Cambrian Patrol" проводяться з 1959 року, коли група військовослужбовців сухопутних військ територіальної оборони Уельсу розробила курс тренувань у вихідні дні, що складається з марш-кидка на довгу дистанцію через Кембрійські гори і завершуються стрільб на полігоні Сеннібрідж. З кожним роком на змагання залучається все більше міжнародних учасників. Наприкінці навчань відбираються кращі команди, які нагороджуються золотими, срібними та бронзовими медалями.

Українські десантники у Великобританії. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

У нинішніх змаганнях команди були розділені на 7 потоків по 18 команд у кожній. Разом з Українською у марші взяли участь підрозділи з Білорусі, Молдови та Угорщини.

Лише на маршруті навчань було 11 точок, довжина - 80 кілометрів - це якщо йти прямо. З урахуванням того, що наші воїни десь йшли в обхід, адже з високим горам пересуватися не просто - висота становила близько 420-670 метрів, а схил - від 45 до 70 градусів, тому довжина маршу українських десантників досягла 85-95 кілометрів.

Українські десантники у Великобританії. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Кожен учасник ніс на собі 2 рюкзака, загальною вагою 41 кілограм, зброю, подвійний боєкомплект і радіостанцію з 4 батареями.

"Дистанція змінилася з 80 до 95 кілометрів, нам заборонили користуватися приладами навігації, і до того ж приготували для нас кілька несподіваних сюрпризів", - розповідає капітан команди, молодший лейтенант Антон.

Українські десантники у Великобританії. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Основний акцент організатори зробили на командну роботу, яка полягала у виконанні завдань з розкриття місця перебування противника, знищення незаконного збройного формування, надання першої медичної допомоги, звільнення та евакуації заручників, а також подолання водних перешкод.

Українські десантники у Великобританії. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

На першій точці, відразу ж після старту, українські десантники почали надавати першу медичну допомогу, оскільки відбулася імітація авіакатастрофи гелікоптера, в якому лежав чоловік з відірваною ногою, поблизу вертольота лежали без свідомості жінка та чоловік, який був у стані афекту. Військовослужбовці оглянули місце події й виявили, що людина з відірваною ногою, за сценарієм змагань, є військовим з Великобританії, а інший чоловік і жінка - військові дружніх сил НАТО.

Українські десантники у Великобританії. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Катастрофа сталася тому, що умовні терористи використовували переносний зенітно-ракетний комплекс "Стріла-2".

Друга точка - розвідка об'єкта, де учасникам потрібно було розвідати тільки одну з трьох координат, але українські десантники вирішили розвідати дві точки, щоб перестрахуватися і мати більш глибоке уявлення про противника. Ворожі сили становили 7-9 військових, збройних макетами АК-47. Вони були добре організовані і охороняли протиповітряні комплекси та міномети, перебуваючи там протягом 3-4 тижнів. Посилення охорони відбувалося з 2:00 до 4:00 ранку.

Українські десантники у Великобританії. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Точка три і чотири - це водна переправа. Температура води - 3-5 градусів, доповідь умовного командиру про виконання і отримання завдання на наступний день.

На точці шість, пройшовши 8-10 кілометрів і трохи заглибившись у ліс, учасники вийшли на мінне поле, знайшовши на ньому 2 протипіхотні, 1 протитанкову і 2 радіокеровані міни.

На восьмий точці українські десантники були відзначені інструкторами Великобританії однією з кращих команд, оскільки дізналися і виявили 14 з 15 цілей - танків, САУ і броньованих автомобілів.

На дев'ятій точці українська команда знову була відзначена як одна з кращих по блискучій відпрацювання захоплення в полон двох умовних ворогів, одним з яких була військовослужбовець жінка. В результаті захоплення полонених, вдалося з'ясувати важливі дані, які допомогли при виконанні фінальної завдання, адже була знайдена карта супротивника, на якій було позначено стратегічно важливі напрямки руху на лінії оборони.

Українські десантники у Великобританії. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

На одинадцятій точці (як жартома її назвали українські десантники - "останній круг пекла") зайшли в тепле приміщення, де знаходилося двоє військових, один з яких - командир батальйону, за умовами конкурсу, привітав українців з чудовими показниками у навчаннях та подякував за участь.

В результаті навчань українські десантники стали другими. Срібні медалі їм вручив командир 160-ї піхотної бригади Сухопутних військ ЗС Великобританії.

Українські десантники завоювали срібло на змаганнях у Великобританії. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Міжнародні навчання "Cambrian Patrol" вважаються одними з найскладніших в Європі. Цю дистанцію долають одиниці і вже точно не всі борються за призові місця.

Українським десантникам це вдалося, ще раз довівши на світовій арені, що Збройні Сили України - серед найсильніших.

Українські десантники у Великобританії. Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці в Австралії завоювали перші дві золоті медалі.

А також ми розповідали про те, що у мережі розповіли про єдиній жінці в української збірної на Invictus Games.

Відео: РБК-Україна