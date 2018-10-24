Ігри Нескорених: українець в Австралії здобув срібло з пауерліфтингу

Фото: колаж РБК-Україна

Ветеран антитерористичної операції на Донбасі брав участь в боях за Донецький аеропорт

У Сіднеї (Австралія) на Іграх Нескорених (Invictus Games) українець Євген Олексенко посів друге місце з пауерліфтингу. Про це повідомили на офіційній сторінці Invictus Games: Team Ukraine у соцмережі Facebook.

Наголошується, що до війни він займався пауерліфтингом.

"Срібло! Привітання Євгену Олексенку (Євген Олексенко)! Святкуємо перемогу разом", - йдеться у публікації.

Євген Олексенко на Іграх Нескорених (Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Євген - ветеран анитеррористической операції на Донбасі, брав участь у боях за Донецький аеропорт, під Пісками, під Опитним та Водяним в період з 2015 по 2016 роки.

Скрін: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

"Євген поїхав в Сідней, щоби знову принести користь країні — на цей раз не на полі бою, а на спортивній арені. І його мрія здійснилася - сьогодні він виборов срібну медаль Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover з пауерліфтингу!", - вказується у повідомленні.

Скрін: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

У коментарях до повідомлення українці радіють за земляка та відзначають, що пишаються нашими спортсменами.

Скрін: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Раніше ми повідомляли, що 20 жовтня в Сіднеї стартували Ігри Нескорених, і протягом першого дня українці завоювали перші дві золоті медалі. Так, перше золото Invictus Games Sydney 2018 Україні приніс Олександр Белобоков, а друге золото здобув Сергій Ильчицкий.

Нагадаємо, що нещодавно у Великій Британії завершилися щорічні міжнародні змагання "Cambrian Patrol" ("Кембрійський патруль"), де військовослужбовці десантно-штурмових військ України завоювали срібло багатонаціональних змаганнях

А також ми писали про те, що в мережі розповіли про єдиній жінці в українській збірній на Invictus Games.

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Відео: РБК-Україна