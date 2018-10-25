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"Коли я дивлюся ролики про наших учасників, у мене мурашки по шкірі": Василь Вірастюк про "Ігри Нескорених"

STYLERПерсона    25.10.2018 - 17:06
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Головна мета студії "Інвіктус" та Ігор в цілому - надихати і мотивувати

Щодня до 27 жовтня включно в ефірі телеканалу СТБ виходить студія "Інвіктус", під час якої глядачі першими дізнаються про успіхи української збірної на "Іграх Нескорених" в Сіднеї. Ведучий студії Василь Вірастюк розповів, як він підтримує учасників поза ефіром, від чого у нього до цих пір йдуть мурашки і чому наші герої - вже переможці.

"Насправді не має значення, які привезуть медалі хлопці. Звичайно, ми дуже пишаємося ними і нам хочеться, щоб наші герої у всіх дисциплінах займали перші місця. Зараз в Сіднеї ми бачимо фінал, останній етап їх довгого шляху, але найголовнішим був процес. Всі учасники пройшли довгий шлях від реабілітації до високих нових цілей в спорті і це вже перемога", - говорить Вірастюк.

&quot;Коли я дивлюся ролики про наших учасників, у мене мурашки по шкірі&quot;: Василь Вірастюк про &quot;Ігри Нескорених&quot;

Василь Вірастюк (фото: прес-служба СТБ)

Як зазначає провідний, головна мета студії "Інвіктус" та Ігор в цілому - надихати і мотивувати.

"Основне завдання "Інвіктус" - це повернути бійців до їх звичного життя. Чоловік повертається з АТО, дай бог щоб здоровий, а якщо з пораненнями... Він закривається в собі, ховається від суспільства. І раптом він включає СТБ і бачить, як його побратими успішно ставлять рекорди, а у них травми ще серйозніше. І він думає: "А чому я не можу також?" - пояснює важливість змагань силач.

&quot;Коли я дивлюся ролики про наших учасників, у мене мурашки по шкірі&quot;: Василь Вірастюк про &quot;Ігри Нескорених&quot;

Василь Вірастюк (фото: прес-служба СТБ)

За час підготовки Вірастюк зблизився з учасниками та активно підтримує їх навіть на відстані в 15 тис. км.

"Я листуюся з багатьма учасниками, вітаю з успіхами. Нещодавно побачив у соціальних мережах один кумедний жарт і хотів відправити Майї Москвич. Але вона дуже зосереджена на змаганнях і йде в себе, тому я побоявся збити її з правильного настрою", - ділиться він.

Вірастюк акцентує, що зараз вкрай важливо показувати бійцям, що вони потрібні своїй країні. Для кожного з героїв участь у Invictus Games більше, ніж змагання.

"Звичайно, всі наші "нескорені" хвилюються, навіть ті хлопці, хто десятки років присвятив спорту. Наприклад, Женя Олексенко сильно нервував, незважаючи на те, що до поранення займався пауерліфтингом і виступав на чемпіонатах. У Сіднеї він отримав срібло і поставив свій особистий рекорд. Але Женя так переживав перед стартом, що ми більше хвилювалися за його емоційний стан, ніж за результат", - згадує неодноразовий чемпіон світу в силовому багатоборстві.

&quot;Коли я дивлюся ролики про наших учасників, у мене мурашки по шкірі&quot;: Василь Вірастюк про &quot;Ігри Нескорених&quot;

Василь Вірастюк (фото: прес-служба СТБ)

Студія "Інвіктус" для Вірастюка особлива. У ній він знайомить глядачів з рідними наших героїв збірної "Ігор Нескорених", розповідає про їхні проблеми і найважливіше - про те, як вони знайшли в собі сили пережити переломний момент у своєму житті.

"У нас немає драматизму в студії. Ми намагаємося більше говорити про хороше, про незломний дух героїв і підтримку. Я дуже радий, що можу розповідати історії з позитивної сторони. Але все одно, неможливо сприймати їх байдуже. Коли я дивлюся деякі ролики про наших учасників у другій, третій, четвертий раз, у мене все одно йдуть мурашки по шкірі", - зазначив Вірастюк.

&quot;Коли я дивлюся ролики про наших учасників, у мене мурашки по шкірі&quot;: Василь Вірастюк про &quot;Ігри Нескорених&quot;

Учасники Invictus Games (фото: прес-служба СТБ)

Нагадаємо, на Invictus Games ветеран Юрій Дмитренко завоював срібну медаль з метання диску. Також ми писали, що українець в Австралії завоював срібло з пауерліфтингу. Всього ж у наших героїв вже 12 нагород.

Раніше Styler повідомляв, що українські десантники зайняли друге місце на змаганнях у Великобританії.

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