Игры Непокоренных: украинец в Сиднее занял второе место по метанию диска

"Болеем, ибо Непокоренные этого достойны", - призвала украинская сборная
На Играх Непокоренных в Сиднее (Австралия) участник антитеррористической операции на Донбассе, ветеран Юрий Дмитренко завоевал серебренную медаль по метанию диска. Об этом сообщили на официальной странице Invictus Games: Team Ukraine в соцсети Facebook.
Отмечается, что общий результат составил 36,65.
Юрий Дмитренко на Играх Непокоренных (Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)
"Утро начинается с серебра Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover! Поздравляем Юрия Дмитренко. Второе место по метанию диска и общий результат - 36,65", - говорится в сообщении.
Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine
"Очень круто! Болеем, ибо Непокоренные этого достойны", - призывается на странице украинской сборной.
Юрий Дмитренко на Играх Непокоренных (Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)
Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine
В комментариях к сообщению украинцы поздравляют спортсмена с замечательным результатам на Играх:
"Молодцы! Гордимся!"...
Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine
Напомним, что 20 октября в Сиднее стартовали Игры Непокоренных, и в течении первого дня украинцы завоевали первые две золотые медали. Так, первое золото Invictus Games Sydney 2018 Украине принес Александр Белобоков, а второе золото получил Сергей Ильчицкий.
Такжы мы писали, что 24 октября на Играх Непокоренных в Сиднее украинец Евгений Олексенко занял второе место по пауэрлифтингу.
Напомним, ранее в сети рассказали о единственной женщине в украинской сборной на Invictus Games.
Видео: РБК-Украина