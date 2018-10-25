ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Игры Непокоренных: украинец в Сиднее занял второе место по метанию диска

STYLERСпорт    25.10.2018 - 10:06
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

"Болеем, ибо Непокоренные этого достойны", - призвала украинская сборная

На Играх Непокоренных в Сиднее (Австралия) участник антитеррористической операции на Донбассе, ветеран Юрий Дмитренко завоевал серебренную медаль по метанию диска. Об этом сообщили на официальной странице Invictus Games: Team Ukraine в соцсети Facebook.

Отмечается, что общий результат составил 36,65.

Игры Непокоренных: украинец в Сиднее занял второе место по метанию дискаЮрий Дмитренко на Играх Непокоренных (Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine) 

"Утро начинается с серебра Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover! Поздравляем Юрия Дмитренко. Второе место по метанию диска и общий результат - 36,65", - говорится в сообщении.

Игры Непокоренных: украинец в Сиднее занял второе место по метанию диска

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

"Очень круто! Болеем, ибо Непокоренные этого достойны", - призывается на странице украинской сборной.

Игры Непокоренных: украинец в Сиднее занял второе место по метанию диска

Юрий Дмитренко на Играх Непокоренных (Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine) Игры Непокоренных: украинец в Сиднее занял второе место по метанию диска

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

В комментариях к сообщению украинцы поздравляют спортсмена с замечательным результатам на Играх:

"Молодцы! Гордимся!"...

Игры Непокоренных: украинец в Сиднее занял второе место по метанию диска

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Напомним, что 20 октября в Сиднее стартовали Игры Непокоренных, и в течении первого дня украинцы завоевали первые две золотые медали. Так, первое золото Invictus Games Sydney 2018 Украине принес Александр Белобоков, а второе золото получил Сергей Ильчицкий.

Такжы мы писали, что 24 октября на Играх Непокоренных в Сиднее украинец Евгений Олексенко занял второе место по пауэрлифтингу

Напомним, ранее в сети рассказали о единственной женщине в украинской сборной на Invictus Games.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Invictus GamesИгры Непокоренных 2018
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь