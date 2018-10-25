Игры Непокоренных: украинец в Сиднее занял второе место по метанию диска

Фото: коллаж РБК-Украина

"Болеем, ибо Непокоренные этого достойны", - призвала украинская сборная

На Играх Непокоренных в Сиднее (Австралия) участник антитеррористической операции на Донбассе, ветеран Юрий Дмитренко завоевал серебренную медаль по метанию диска. Об этом сообщили на официальной странице Invictus Games: Team Ukraine в соцсети Facebook.

Отмечается, что общий результат составил 36,65.

Юрий Дмитренко на Играх Непокоренных (Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

"Утро начинается с серебра Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover! Поздравляем Юрия Дмитренко. Второе место по метанию диска и общий результат - 36,65", - говорится в сообщении.

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

"Очень круто! Болеем, ибо Непокоренные этого достойны", - призывается на странице украинской сборной.

Юрий Дмитренко на Играх Непокоренных (Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

В комментариях к сообщению украинцы поздравляют спортсмена с замечательным результатам на Играх:

"Молодцы! Гордимся!"...

Скрин: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Напомним, что 20 октября в Сиднее стартовали Игры Непокоренных, и в течении первого дня украинцы завоевали первые две золотые медали. Так, первое золото Invictus Games Sydney 2018 Украине принес Александр Белобоков, а второе золото получил Сергей Ильчицкий.

Такжы мы писали, что 24 октября на Играх Непокоренных в Сиднее украинец Евгений Олексенко занял второе место по пауэрлифтингу.

Напомним, ранее в сети рассказали о единственной женщине в украинской сборной на Invictus Games.

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Видео: РБК-Украина