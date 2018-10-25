Ігри Нескорених: українець у Сіднеї посів друге місце з метання диска

Фото: колаж РБК-Україна

"Вболіваймо, бо Нескорені цього варті", - закликала українська збірна

На Іграх Нескорених у Сіднеї (Австралія) учасник антитерористичної операції на Донбасі, ветеран Юрій Дмитренко завоював срібну медаль з метання диска. Про це повідомили на офіційній сторінці Invictus Games: Team Ukraine у соцмережі Facebook.

Наголошується, що загальний результат склав 36,65.

Юрій Дмитренко на Іграх Нескорених (Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

"Ранок починається з срібла Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover! Вітаємо Юрія Дмитренка. Друге місце з метання диска і загальний результат - 36,65", - йдеться в повідомленні.

Скрін: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

"Дуже круто! Вболіваймо, бо Нескорені цього варті", - закликаэться на сторінці української збірної.

Юрій Дмитренко на Іграх Нескорених (Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Скрін: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

У коментарях до повідомлення українці вітають спортсмена з чудовим результатами на Іграх:

"Молодці! Пишаємося!"...

Скрін: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Нагадаємо, що 20 жовтня в Сіднеї стартували Ігри Нескорених, і протягом першого дня українці завоювали перші дві золоті медалі. Так, перше золото Invictus Games Sydney 2018 Україні приніс Олександр Белобоков, а друге золото здобув Сергій Ильчицкий.

Також ми писали, що 24 жовтня на Іграх Нескорених в Сіднеї українець Євген Олексенко посів друге місце з пауерліфтингу.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли про єдину жінку в українській збірній на Invictus Games.

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Відео: РБК-Україна