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Игры Непокоренных: украинский призер рассказал о победах

STYLERСпорт    25.10.2018 - 18:46
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Богдан Оксентюк отметил, что все ребята справились

Нацгвардеец из Львова, участник АТО на Донбассе Богдан Оксентюк, который завоевал серебряную и бронзовую медали на "Играх Непокоренных" в Сиднее, рассказал о соревнованиях. Он отметил, что спортсмены выполнили задания, которые ставили перед ними тренеры, передает "24 канал".

"Все хорошо. То задание, которое перед нами ставил тренер, мы выполнили. Какой-то победы грандиозной не чувствую. Все классно, все нравится, супер", - рассказал пловец, который представляет Украину в атлетике и плавании.

Напомним, что Оксентюк получил серебро в категории Men's ISD 50m Freestyle и бронзу в категории Men's ISD 100m Freestyle.

Также спортсмен признался, что ему сложно описать, что же было самым трудным этапом во время соревнований.

"Наверное, этот момент, когда надо плыть, надо показывать результаты - и, наверное, это тебя немного давит. Был такой моральный немного дискомфорт, но все ребята справились", - отметил Богдан.

Игры Непокоренных: украинский призер рассказал о победахБогдан Оксентюк (скрин: acebook.com/pg/InvictusGamesTeamUkraine)

Богдан Оксентюк родом из Ковеля. Он служит на Донбассе с 2014 года, старший лейтенант. В 2015-м получил возле Авдеевки в Донецкой области осколочное ранение ноги.

По его словам, среди соревнований осталась легкая атлетика.

"Завтра (26 октября, - Ред.) финалы на 400 метров, 1500 метров, толкание ядра. Стрельба из лука также на завтра. Надеюсь, будут также медали. Рассчитываю на хорошие результаты", - рассказал Богдан.

Как сообщалось, на "Играх Непокоренных" ветеран Юрий Дмитренко завоевал серебренную медаль по метанию диска.

Перед этим, как сообщалось, украинец Евгений Олексенко завоевал на "Играх" серебро по пауэрлифтингу.

Напомним, что всего же у наших героев уже 12 наград.

Ранее Styler писал, что украинские десантники заняли второе место на соревнованиях в Великобритании.

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Видео: РБК-Украина

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