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Ігри Нескорених: український призер розповів про перемоги

STYLERСпорт    25.10.2018 - 18:46
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Богдан Оксентюк зазначив, що всі хлопці впоралися

Нацгвардієць зі Львова, учасник АТО на Донбасі Богдан Оксентюк, який завоював срібну та бронзову медалі на "Іграх Нескорених" в Сіднеї, розповів про змагання. Він зазначив, що спортсмени виконали завдання, які ставили перед ними тренери, передає "24 канал".

"Все добре. Те завдання, яке перед нами ставив тренер, ми виконали. Якоїсь грандіозної перемоги не відчуваю. Все класно, все подобається, супер", - розповів спортсмен, який представляє Україну в атлетиці та плаванні.

Нагадаємо, що Оксентюк здобув срібло у категорії Men's ISD 50m Freestyle і бронзу в категорії Men's ISD 100m Freestyle.

Також спортсмен зізнався, що йому складно описати, що було найважчим етапом під час змагань.

"Мабуть, цей момент, коли треба плисти, треба показувати результати - і, напевно, це тебе трохи тисне. Був такий моральний трохи дискомфорт, але всі хлопці впоралися", - зазначив Богдан.

Ігри Нескорених: український призер розповів про перемоги

Богдан Оксентюк (скрін: acebook.com/pg/InvictusGamesTeamUkraine)

Богдан Оксентюк родом із Ковеля. Він служить на Донбасі з 2014 року, старший лейтенант. У 2015-му отримав біля Авдіївки Донецької області осколкове поранення ноги.

За його словами, серед змагань залишилася легка атлетика.

"Завтра (26 жовтня, - Ред.) фінали на 400 метрів, 1500 метрів, штовхання ядра. Стрільба з лука також на завтра. Сподіваюся, будуть також медалі. Розраховую на хороші результати", - розповів Богдан.

Як повідомлялося, на "Іграх Нескорених" ветеран Юрій Дмитренко здобув срібну медаль з метання диска.

Перед тим, як повідомлялося, українець Євген Олексенко здобув на "Іграх" срібло з пауерліфтингу.

Нагадаємо, що всього ж у наших героїв вже 12 нагород.

Раніше Styler писав, що українські десантники зайняли друге місце на змаганнях у Великобританії.

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Відео: РБК-Україна

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