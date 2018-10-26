Игры непокоренных: украинцы продолжают завоевывать золотые и серебряные медали

Коллаж РБК-Украина

Украинские спортсмены одержали победы в прыжках, беге и в стрельбе из лука

Команда украинских спортсменов продолжает завоевывать золотые и серебряные медали на Invictus Games Sydney 2018. Результаты наших спортсменов сообщили на официальной странице Игр Непокоренных в Facebook.

Первые золотые медали в пятницу получили Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач в командном зачете. Майя Москвич – первая среди женщин-новичков, так как спортивный лук девушка впервые взяла в руки в марте этого года по совету Дмитрия Сидорука во время тестирования. Золото получил и украинский лучник Александр Зозуляк.

Скриншот поста (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Юрий Дмитренко получил серебряную медаль за толкание ядра. Его результат составил 11,24 метра.

Скриншот поста (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Богдан Оксентчук получили серебряную медаль за забег на 1500 метров в категории Men's IT7.

Скриншот поста (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Еще одну серебряную медаль принес Украине Василий Омельченко за прыжки в длину в категории men's IJ5. Его результат – 5,43 метра. Этот же спортсмен получил золотую медаль за забег на 400 метров в категории IT7. Вместе с ним бежал и Виктор Шинкарук, но ему не хватило буквально несколько секунд до призового места.

Скриншот поста (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Скриншот фото (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что украинец занял второе место в Сиднее по метанию диска.

А также рассказывали о том, как реагирует на победы украинских спортсменов в Играх Непокоренных Василий Вирастюк.

Видео: РБК-Украина