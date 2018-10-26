Ігри нескорених: українці продовжують завойовувати золоті та срібні медалі

Колаж РБК-Україна

Українські спортсмени здобули перемоги у стрибках, бігу та стрільбі з лука

Команда українських спортсменів продовжує завойовувати золоті і срібні медалі на Invictus Games Sydney 2018. Результати наших спортсменів повідомили на офіційній сторінці Ігор Нескорених Facebook.

Перші золоті медалі в п'ятницю отримали Майя Москвич, Сергій Шимчак і Андрій Усач у командному заліку. Майя Москвич – перша серед жінок-новачків, так як спортивний лук дівчина вперше взяла в руки в березні цього року за порадою Дмитра Сидорука під час тестування. Золото отримав і український лучник Олександр Зозуляк.

Скріншот поста (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Юрій Дмитренко отримав срібну медаль за штовхання ядра. Його результат склав 11,24 метра.

Скріншот поста (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Богдан Оксентчук отримали срібну медаль за забіг на 1500 метрів в категорії Men's IT7.

Скріншот поста (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Ще одну срібну медаль приніс Україні Василь Омельченко за стрибки у довжину в категорії men's IJ5. Його результат – 5,43 метра. Цей ж спортсмен отримав золоту медаль за забіг на 400 метрів в категорії IT7. Разом з ним біг і Віктор Шинкарук, але йому не вистачило буквально кілька секунд до призового місця.

Скріншот поста (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

Скріншот фото (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що українець посів друге місце в Сіднеї з метання диска.

А також розповідали про те, як реагує на перемоги українських спортсменів в Іграх Нескорених Василь Вірастюк.

Відео: РБК-Україна