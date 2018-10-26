"Ми просто неймовірна нація": український військовий розповів про підготовку до Марафону в США

Фото: колаж РБК-Україна

За словами українців: на марафоні, як і на фронті – налаштовані тільки на перемогу

Україну на міжнародному забігу серед морських піхотинців, який проводиться в США, представляють вісім військових-спортсменів. Марафон відбудеться у неділю, 28 жовтня, але бійці вже прибули на змагання у Вашингтон та приступили до підготовки, передає "Сьогодні".

Один з українських морпіхів-ветеранів, Олександр Попруженко, розповів про гордвсть представляти нашу країну на Марафоні у 42 кілометри.

"Я живий, поки можу бігти. Це моя фраза. Я пишаюся тим, що я можу представляти Україну в такому форматі біговому, що українці можуть все! Ми просто неймовірна нація", – зазначив воїн.

Раніше він був військовим інструктором на полігоні. В 2015-му на одному з навчань новобранець невдало кинув гранату, і Олександр схопив її, щоб відкинути її подалі від взводу, але вона вибухнула у нього в руках. Герой врятував 15 життів, але сам отримав безліч травм а також втратив зір.

Марафон у США щорічно збирає тисячі військових зі всього світу. До слова, Україна бере участь у змаганні вже втретє.

"Це найефективніший спосіб реабілітації, тому що у людини включається все: мозок, душа, тіло, кров циркулює і він за рахунок внутрішнього ресурсу, а не за рахунок якихось таблеток, витягає себе з прірви", – розповів куратор марафону Володимир Гаврилов.

За словами українських морпіхів: на марафоні, як і на фронті – налаштовані тільки на перемогу.

До слова, у минулому році українські бійці завоювали 10 медалей на Марафоні морської піхоти США.

Як повідомлялося, команда українських спортсменів на Invictus Games Sydney 2018 продовжує завойовувати золоті та срібні медалі.

Також ми писали, що нацгвардеец зі Львова, учасник АТО на Донбасі Богдан Оксентюк, який завоював срібну та бронзову медалі на Іграх Нескорених" в Сіднеї, розповів про змагання.

Нагадаємо, що Styler писав про те, що українські десантники посіли друге місце на змаганнях у Великій Британії.

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Відео: РБК-Україна