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Привласнив гроші військового: український курсант обікрав вмираючого бійця АТО

STYLERЖиття    28.10.2018 - 12:20
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Курсант опікав бійця АТО, коли той ще був живий

Курсант Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного обікрав вмираючого бійця АТО. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Микола Савельєв. Боєць 92-ої бригади Олег Фомін помер у стінах Львівського військового госпіталю, але після його смерті стало відомо, що його обікрав український курсант, який за ним доглядав. Він зняв всі гроші з його банківської картки.

"Але зараз дізнався просто приголомшливу новину: виявляється ще за життя Олега його картку з грошима обікрав курсант Львівської сухопутки їм. гетьмана Сагайдачного, який доглядав за пораненим!!!!!! Він скористався Приват-24 і привласнив кошти вмираючого бійця!!! Вже відомо, що цей га**он і покидьок не буде вчитися у цьому елітному військовому закладі, але мені чомусь цього мало. А вам?", - написав Микола Савельєв.

З поста також стало відомо, що бійці змогли поховати лише через тиждень після його смерті. Для цього волонтери зробили безліч дзвінків, щоб сім'я військового не хвилювалася.

Привласнив гроші військового: український курсант обікрав вмираючого бійця АТОПривласнив гроші військового: український курсант обікрав вмираючого бійця АТОПривласнив гроші військового: український курсант обікрав вмираючого бійця АТОСкріншот поста (Facebook/Микола Савельєв)

В коментарях люди поцікавилися ім'ям курсанта, але ця інформація не розголошується.

Привласнив гроші військового: український курсант обікрав вмираючого бійця АТОСкріншот коментарів (Facebook/Микола Савельєв)

Також люди висловили обурення тим, яким негідником виявився курсант.

"Я хочу знати, що це за тварюка", - написала Ксенія Бикова.

"Просто жах", - обурена Лариса Каменських.

Привласнив гроші військового: український курсант обікрав вмираючого бійця АТО

Скріншот коментарів (Facebook/Микола Савельєв)

Як раніше повідомлялося, український військовий розповів про підготовку до Марафону у США.

Також читайте про те, як волонтери просять кошти на лікування героя АТО.

 

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