Ветерана АТО дивом врятували від суїциду в Хмельницькому: подробиці НП

Фото: колаж РБК-Україна

Правоохоронці з'ясовують, чи не схиляли хлопця до самогубства

Хлопець вирішив покінчити життя самогубством і спробував зістрибнути з балкона багатоповерхівки у Хмельницькому. 24-річного молодого чоловіка тільки дивом вдалося відговорити від непоправного, передає Newsone.

Зазначається, що хлопець повис між балконом своєї квартир на 8-му поверсі та технічним поверхом. Його рідні і близькі закликали одуматися, але без результату.

З'ясувалося, що хлопець брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі і служив у спеціальному підрозділі Об'єднаних сил.

Приїхавши на місце події поліцейські і рятувальники також зробили спробу відмовити молодої людини, і до них приєдналися прості перехожі - свідки інциденту. На щастя, ветеран АТО на цей раз прислухався і передумав здійснювати самогубство.

Рятувальники спустили його на землю, і зараз з молодою людиною працюють психологи.

В даний час правоохоронці з'ясовують деталі пригоди та намагаються розібратись, чи не схиляли 24-річного ветерана до суїциду.

Фото: поліція (з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, в лютому з'явилася інформація про самогубство ветерана російсько-української війни на Донбасі. Чоловік був родом із Київської області, після повернення з фронту додому в нього не витримала псизика і він повісився.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року в Дніпропетровській області боєць АТО, який пройшов Іловайський котел, покінчив життя самогубством.

Також ми писали про те, що ветеран АТО 33-річний Сергій Норік із позивним "Яструб", який покінчив життя самогубством, після повернення з фронту займався волонтерською діяльністю.