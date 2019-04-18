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Ждала девочку: в селе рассказали о самоубийстве беременной школьницы

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 18:59
Ждала девочку: в селе рассказали о самоубийстве беременной школьницы
Самоубийство беременной школьницы под Кропивницким (коллаж РБК-Украина)

Школьницу нашли повешенной во дворе ее дома

14-летняя школьница, которая находилась на девятом месяце беременности совершила самоубийство в селе Цибулево Знаменского района Кировоградской области. Председатель сельского совета Людмила Таранец рассказала о трагедии, сообщает Gazeta.ua.

Кристину нашли повешенной во дворе ее дома в ночь на 18 апреля. На следующей неделе у погибшей был срок родов, она должна была родить девочку.

Председатель сельсовета рассказала, что семья Кристины была трудолюбивая и благополучная.

"Хорошие трудолюбивые люди. Семья благополучная. На учете социальных служб не состояла. Все село в шоке. Что стало причиной такого поступка - никто не знает", - рассказала Людмила Таранец.

Известно, что девушка проживала вместе с 18-летним сожителем Артемом. Односельчане рассказывают, что у пары были хорошие отношения.

Родители Кристины живут неподалеку. Они воспитывают еще одну дочь и сына.

Смерть школьницы расследует полиция. Следователи устанавливают причины самоубийства.

Ждала девочку: в селе рассказали о самоубийстве беременной школьницы

Самоубийство беременной школьницы под Кропивницким (иллюстративное фото: unsplash.com)

Напомним, во Львовской области обнаружили тело 16-летнего подростка, который повесился на дворе дачного дома.

Ранее мы писали о том, что полицейский спас школьницу от самоубийства. Героический поступок правоохранителя попал на видео.

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