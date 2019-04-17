Мистика или одиночество: загадочная смерть подростка напугала селян под Львовом

Во Львовской области погиб подросток (Коллаж РБК-Украина)

Соседи подозревают, что дом, где произошла трагедия, проклятый

Во Львовской области обнаружили тело 16-летнего подростка, который повесился во дворе дачного дома. Подробности инцидента рассказали в сюжете "Надзвичайні новини".

Трагедия произошла в селе Лагодов Бродовского района Львовской области. Тело мальчика увидел его родственник. Он кинулся к нему, подумав, что тот просто стоит возле виноградника, а когда подбежал ближе, то увидел, что мальчик повесился.

Полицейские нашли предсмертную записку, в которой он написал, что всех любит и оставил код к мобильному телефону. Также он упомянул про безответную любовь.

Однако в школе, где учился мальчик, не верят, что он совершил самоубийство. Директор школы рассказал, что мальчик был веселым, дружелюбным и накануне своей смерти он шутил с ним. По его поведению нельзя было сказать, что он находится в депрессии. Он рассказал директору, что собирается в гости к сестре.

Одноклассница, с которой он сидел за одной партой, рассказала, что парень был всегда с улыбкой, строил планы на будущее и даже уже выбрал профессию, которая поможет прокормить будущую семью.

Соседи сообщили, что мальчик мог чувствовать себя одиноким, так как его воспитывал только дедушка. Мама вышла замуж во второй раз и переехала. Она мало интересовалась повзрослевшим сыном. А вот отец 10 лет назад совершил самоубийство в том же самом доме, где нашли подростка. Селяне говорят, что дом проклятый и в него нужно привести священника, чтобы освятить стены.

И есть еще один факт, который наталкивает родных подростка на то, что мальчик мог не сам свести счеты с жизнью. В тот роковой вечер в дом своих родителей он пригласил неизвестного мужчину. Якобы эта встреча даже стала конфликтом между подростком и его дедом. Кто этот мужчина – неизвестно.

В полиции о визите незнакомца знают, но говорят, что неизвестный мужчина как будто сквозь землю провалился. Его объявили в розыск.

Загадочная смерть подростка во Львовской области (YouTube/Надзвичайні новини)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что полицейский спас школьницу от самоубийства.

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