Містика чи самотність: загадкова смерть підлітка налякала селян під Львовом

У Львівській області загинув підліток (Колаж РБК-Україна)

Сусіди підозрюють, що будинок, де сталася трагедія, проклятий

У Львівській області виявили тіло 16-річного підлітка, який повісився на подвір'ї дачного будинку. Подробиці інциденту розповіли в сюжеті "Надзвичайні новини".

Трагедія сталася у селі Лагодів Бродівського району Львівської області. Тіло хлопчика побачив його родич. Він кинувся до нього, подумавши, що той просто стоїть біля виноградника, а коли підбіг ближче, то побачив, що хлопчик повісився.

Поліцейські знайшли передсмертну записку, в якій він написав, що всіх любить і залишив код до мобільного телефону. Також він згадав про нерозділене кохання.

Однак у школі, де навчався хлопчик, не вірять, що він вчинив самогубство. Директор школи розповів, що хлопчик був веселим, доброзичливим і напередодні своєї смерті він жартував з ним. По його поведінці не можна було сказати, що він знаходиться в депресії. Він розповів директорові, що збирається в гості до сестри.

Однокласниця, з якою він сидів за однією партою, розповіла, що хлопець був завжди з посмішкою, будував плани на майбутнє і навіть вже обрав професію, яка допоможе прогодувати майбутню сім'ю.

Сусіди повідомили, що хлопчик міг відчувати себе самотнім, так як його виховував тільки дідусь. Мама вийшла заміж вдруге і переїхала. Вона мало цікавилася сином, який вже майже виріс. А ось батько 10 років тому вчинив самогубство в тому ж самому будинку, де знайшли підлітка. Селяни кажуть, що будинок проклятий і в нього потрібно привести священика, аби освятити стіни.

І ще один факт, який наштовхує рідних підлітка на те, що хлопчик не міг сам звести рахунки з життям. В той фатальний вечір в будинок своїх батьків він запросив невідомого чоловіка. Нібито ця зустріч стала конфліктом між підлітком і його дідом. Хто цей чоловік – невідомо.

У поліції про візит незнайомця знають, але кажуть, що невідомий чоловік наче крізь землю провалився. Його оголосили в розшук.

Загадкова смерть підлітка у Львівській області (YouTube/Надзвичайні новини)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що поліцейський врятував школярку від самогубства.

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