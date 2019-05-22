У Херсоні автомобіль збив хлопчика на переході (відео)

Автомобіль збив хлопчика на пішохідному переході. Інцидент стався у Херсоні в мікрорайоні Шуменський 22 травня, повідомляє місцеве видання bukva.ks.ua.

Також в мережі показали відео пригоди, зняте одним зі свідків аварії.

На щастя, 11-річний хлопчик залишився живий.

На кадрах видно, як дитина переходить дорогу по пішохідному переходу, і на середині "зебри" її збиває легковик. Водій навіть і не думав гальмувати, порушивши правила дорожнього руху.

Відразу після інциденту він проїхав ще кілька метрів, після чого зупинився.

Фото: скріншот

До потерпілого хлопчика, який лежав без руху на проїжджій частині, поспішили небайдужі громадяни.

Школяра госпіталізували в лікарню.

Відео: YouTube / Улюблене Місто

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Херсоном водій автомобіля "Део Ланос Пікап" збив на смерть 15-річного хлопця та його 8-річну сестру, коли вони на скутері здійснювали лівий поворот на перехресті.

Також ми писали про те, що в травні у Сумах маршрутка збила 10-річного хлопчика, який помер на місці. За словами очевидців, дитина разом з матір'ю перебігала дорогу в недозволеному місці.

Нагадаємо, що нещодавно в Кам'янському Дніпропетровської області священик збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході, і протягнув на капоті автомобіля декілька метрів.