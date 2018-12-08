"Руки треба ламати": хулігани осквернили меморіал героям Небесної сотні

Користувачів соцмереж не на жарт розлютив цей інцидент
У Хмельницькому поліцейські розшукують вандалів, які у ніч на восьме грудня 2018 року на площі Незалежності пошкодили меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної сотні і загиблих воїнів АТО. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Правохоронці зазначили, що повідомлення про інцидент надійшло від небайдужого перехожого близько шести годин ранку. На виклик відреагувала слідчо-оперативна група Хмельницького відділу поліції, яка виїхала на подію.
Ілюстративне фото (hm.npu.gov.ua)
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі до 4 років.
Слідчі і криміналісти продовжують оглядати місце події.
Ілюстративне фото (hm.npu.gov.ua)
Поліція просить всіх свідків даної події повідомляти за телефоном 102 будь-які деталі, які допоможуть виявити і затримати хуліганів.
Користувачі Facebook на сторінці поліції Хмельницької області також відреагували на цей інцидент.
"Ідіоти малолітні. Руки треба ламати!" - написав Олександр Бірюков.
А Світлана Бойко зазначила, що дуже сподівається на те, що це буде "прирівняно до держзради, а не до хуліганства".
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Раніше повідомлялося, що малолітні вандали в Дніпропетровській області розгромили музей.
Нагадаємо, що в листопаді в Дніпрі хулігани пофарбували стіни фасаду дитячого садка.
Ми також повідомляли про те, що в Києві поліція викрила вандалів, які закидали камінням людей в електричці.