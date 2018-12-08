"Руки треба ламати": хулігани осквернили меморіал героям Небесної сотні

Ілюстративне фото (hm.npu.gov.ua)

Користувачів соцмереж не на жарт розлютив цей інцидент

У Хмельницькому поліцейські розшукують вандалів, які у ніч на восьме грудня 2018 року на площі Незалежності пошкодили меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної сотні і загиблих воїнів АТО. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правохоронці зазначили, що повідомлення про інцидент надійшло від небайдужого перехожого близько шести годин ранку. На виклик відреагувала слідчо-оперативна група Хмельницького відділу поліції, яка виїхала на подію.

Ілюстративне фото (hm.npu.gov.ua)

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

Слідчі і криміналісти продовжують оглядати місце події.

Ілюстративне фото (hm.npu.gov.ua)

Поліція просить всіх свідків даної події повідомляти за телефоном 102 будь-які деталі, які допоможуть виявити і затримати хуліганів.

Користувачі Facebook на сторінці поліції Хмельницької області також відреагували на цей інцидент.

"Ідіоти малолітні. Руки треба ламати!" - написав Олександр Бірюков.

А Світлана Бойко зазначила, що дуже сподівається на те, що це буде "прирівняно до держзради, а не до хуліганства".

Скриншот

Раніше повідомлялося, що малолітні вандали в Дніпропетровській області розгромили музей.

Нагадаємо, що в листопаді в Дніпрі хулігани пофарбували стіни фасаду дитячого садка.

Ми також повідомляли про те, що в Києві поліція викрила вандалів, які закидали камінням людей в електричці.