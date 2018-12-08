"Руки надо ломать": хулиганы осквернили мемориал героям Небесной сотни

Иллюстративное фото (hm.npu.gov.ua)

Пользователей соцсетей не на шутку разозлил этот инцидент

В Хмельницком полицейские разыскивают вандалов, которые в ночь на восьмое декабря 2018 года на площади Независимости повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители отметили, что сообщение об инциденте поступило от неравнодушного прохожего около шести часов утра. На вызов отреагировала следственно-оперативная группа Хмельницкого отдела полиции, которая выехала на происшествие.

Иллюстративное фото (hm.npu.gov.ua)

Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы до 4 лет.

Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия.

Иллюстративное фото (hm.npu.gov.ua)

Полиция просит всех свидетелей данного происшествия сообщать по телефону 102 любые детали, которые помогут обнаружить и задержать хулиганов.

Пользователи Facebook на странице полиции Хмельницкой области также отреагировали на этот инцидент.

"Идиоты малолетние! Руки надо ломать!" - написал Александр Бирюков.

А Светлана Бойко отметила, что очень надеется на то, что это будет "приравнено к госизмене, а не к хулиганству".

Скриншот

Ранее сообщалось, что малолетние вандалы в Днепропетровской области разгромили музей.

Напомним, что в ноябре в Днепре хулиганы выкрасили стены фасада детского сада.

Мы также сообщали о том, что в Киеве полиция разоблачила вандалов, которые забросали камнями людей в электричке.

Видео: РБК-Украина