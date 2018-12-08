"Руки надо ломать": хулиганы осквернили мемориал героям Небесной сотни

Пользователей соцсетей не на шутку разозлил этот инцидент
В Хмельницком полицейские разыскивают вандалов, которые в ночь на восьмое декабря 2018 года на площади Независимости повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители отметили, что сообщение об инциденте поступило от неравнодушного прохожего около шести часов утра. На вызов отреагировала следственно-оперативная группа Хмельницкого отдела полиции, которая выехала на происшествие.
Иллюстративное фото (hm.npu.gov.ua)
Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы до 4 лет.
Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия.
Иллюстративное фото (hm.npu.gov.ua)
Полиция просит всех свидетелей данного происшествия сообщать по телефону 102 любые детали, которые помогут обнаружить и задержать хулиганов.
Пользователи Facebook на странице полиции Хмельницкой области также отреагировали на этот инцидент.
"Идиоты малолетние! Руки надо ломать!" - написал Александр Бирюков.
А Светлана Бойко отметила, что очень надеется на то, что это будет "приравнено к госизмене, а не к хулиганству".
Скриншот
Ранее сообщалось, что малолетние вандалы в Днепропетровской области разгромили музей.
Напомним, что в ноябре в Днепре хулиганы выкрасили стены фасада детского сада.
Мы также сообщали о том, что в Киеве полиция разоблачила вандалов, которые забросали камнями людей в электричке.
Видео: РБК-Украина