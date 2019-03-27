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Хотів заспокоїти: батько скинув шестирічну доньку зі сходів (відео)

STYLERПодії    27.03.2019 - 17:11
Хотів заспокоїти: батько скинув шестирічну доньку зі сходів (відео)
Батько скинув дитину зі сходів під Рівним (колаж РБК-Україна)

Батьку, що познущався над дитиною, загрожує покарання

Батько скинув шестирічну доньку з бетонних сходів в селі Вараш Рівненської області. Інцидент трапився біля одного з магазинів. В мережу потрапило відео з камер спостереження, на якому й зафіксували насильство батька над дитиною.

Відомо, що чоловік, разом із чотирма дітьми зайшов до магазину. Всередині між малечою виник конфлікт, після чого горе-батько вирішив "заспокоїти" шестирічну доньку - він витягнув її на вулицю і жбурнув з бетонних сходів.

Після того, як дитина впала, батько спокійно повернувся до магазину. Дівчинка піднялася сходами, але так в не наважилася зайти до приміщення.

Мати дівчинки каже, що про інцидент дізналася лише після того, як відео потрапило до соціальних мереж, і подія набула широкого розголосу. Жінка стверджує, що донька нічого їй не розповідала. Наразі жінка перебуває на стаціонарному лікуванні, а дітьми займається батько.

Хотів заспокоїти: батько скинув шестирічну доньку зі сходів (відео)

Батько скинув дитину зі сходів під Рівним (ілюстративне фото: pixabay.com)

Повідомляється, що багатодітна родина раніше вважалася благонадійною, тепер же сім'ю контролюватимуть соціальні служби. Крім того поліція відкрила проти чоловіка кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень).

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або громадські роботи на строк до двохсот годин чи виправні роботи на строк до одного року.

Крім того, дівчинку направлятимуть на додаткове медичне обстеження, за результатами якого прийматиметься остаточне рішення.

Батько скинув дитину зі сходів під Рівним (відео: YouTube/Радіо Трек)

Нагадаємо, працівниця приватного дитячого садка "Казкова країна", яка била вихованців перед прогулянками, відсторонена від роботи. Відео звірячих знущань над дітьми розмістили в інтернеті і після цього в дитячому садку вибухнув скандал.

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