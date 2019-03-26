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Жорстоко била дітей: скандал у дитячому садку Вишгорода отримав продовження

STYLERЖиття    26.03.2019 - 21:02
Жорстоко била дітей: скандал у дитячому садку Вишгорода отримав продовження
Вихователька знущалася над дітьми (Колаж РБК-Україна)

З'явилася нова інформація про виховательку з Вишгорода, яка била дітей

Працівниця приватного дитячого садка "Казкова країна", яка била вихованців перед прогулянками, відсторонена від роботи. Відео звірячих знущань над дітьми розмістили в інтернеті і після цього в дитячому садку вибухнув скандал.

З'ясувалося, що жінка, яка фігурує на кадрах відео – це не вихователька, а няня, в обов'язки якої входило допомагати маленьким діткам одягнутися на прогулянку. Але замість допомоги малюки від няні отримували удари та стусани.

Жорстоко била дітей: скандал у дитячому садку Вишгорода отримав продовження

Вишгороді вихователька била дітей (pixabay.com)

Відео записали на приховану відеокамеру батьки малюків, які були занепокоєні ситуацією в групі. Батьки були обурені поведінкою працівниці дитячого садка. Вони не розуміють, як можуть взяти на роботу з малюками жінку, яка так ненавидить дітей.

У коментарях під відео свою думку висловили також діючі та колишні працівники дитячих садків. Вони відзначають, що подібну жорстокість з малюками бачать вперше і порекомендували батькам звернутися в поліцію.

Після того, як шокуюче відео облетіло всі тематичні спільноти в соціальних мережах та ЗМІ, діями працівниці дитячого садка зацікавилася поліція.

Співробітники поліції відкрили досудове розслідування за статтею 126 Кримінального кодексу України ("Побої і мордування"). Дії робітниці дитячого садка перевіряють також і у Вишгородському відділі освіти. Від роботи її усунули і далі її долю вирішить суд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відео жорстокого поводження вихователя під Києвом шокувало мережу.

А також розповідали про те, що вихователька знущалася над дітьми та тягала їх за вуха.

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