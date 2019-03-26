Жорстоко била дітей: скандал у дитячому садку Вишгорода отримав продовження

Вихователька знущалася над дітьми (Колаж РБК-Україна)

З'явилася нова інформація про виховательку з Вишгорода, яка била дітей

Працівниця приватного дитячого садка "Казкова країна", яка била вихованців перед прогулянками, відсторонена від роботи. Відео звірячих знущань над дітьми розмістили в інтернеті і після цього в дитячому садку вибухнув скандал.

З'ясувалося, що жінка, яка фігурує на кадрах відео – це не вихователька, а няня, в обов'язки якої входило допомагати маленьким діткам одягнутися на прогулянку. Але замість допомоги малюки від няні отримували удари та стусани.

Вишгороді вихователька била дітей (pixabay.com)

Відео записали на приховану відеокамеру батьки малюків, які були занепокоєні ситуацією в групі. Батьки були обурені поведінкою працівниці дитячого садка. Вони не розуміють, як можуть взяти на роботу з малюками жінку, яка так ненавидить дітей.

У коментарях під відео свою думку висловили також діючі та колишні працівники дитячих садків. Вони відзначають, що подібну жорстокість з малюками бачать вперше і порекомендували батькам звернутися в поліцію.

Після того, як шокуюче відео облетіло всі тематичні спільноти в соціальних мережах та ЗМІ, діями працівниці дитячого садка зацікавилася поліція.

Співробітники поліції відкрили досудове розслідування за статтею 126 Кримінального кодексу України ("Побої і мордування"). Дії робітниці дитячого садка перевіряють також і у Вишгородському відділі освіти. Від роботи її усунули і далі її долю вирішить суд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відео жорстокого поводження вихователя під Києвом шокувало мережу.

А також розповідали про те, що вихователька знущалася над дітьми та тягала їх за вуха.