Зверски избивала детей: скандал в детском саду Вышгорода получил продолжение

Воспитательница издевалась над детьми (Коллаж РБК-Украина)

Появилась новая информация о воспитательнице из Вышгорода, которая избивала детей

Работница частного детского сада "Сказочная страна", которая избивала воспитанников перед прогулками, отстранена от работы. Видео зверских издевательств над детьми разместили в интернете и после этого в детском саду разразился скандал.

Выяснилось, что женщина, которая фигурирует на кадрах видео – это не воспитательница, а няня, в обязанности которой входило помогать маленьким деткам одеться на прогулку. Но вместо помощи малыши от няни получали удары и тумаки.

В Вышгороде воспитательница избивала детей (pixabay.com)

Видео записали на скрытую видеокамеру родители малышей, которые были обеспокоены ситуацией в группе. Родители были возмущены поведением работницы детского сада. Они не понимают, как могут взять на работу с малышами женщину, которая так ненавидит детей.

В комментариях под видео свое мнение высказали также действующие и бывшие работники детских садов. Они отмечают, что подобную жестокость с малышами видят впервые и порекомендовали родителям обратиться в полицию.

После того, как шокирующее видео облетело все тематические сообщества в социальных сетях и СМИ, действиями работницы детского сада заинтересовалась полиция.

Сотрудники полиции открыли досудебное расследование по статье 126 Уголовного кодекса Украины ("Побои и истязания"). Действия работницы детского сада проверяют также и в Вышгородском отделе образования. От работы ее отстранили и далее ее судьбу решит суд.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что видео жестокого обращения воспитателя под Киевом шокировало сеть.

А также рассказывали о том, что воспитательница издевалась над детьми и таскала их за уши.