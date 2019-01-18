У храмі УПЦ МП стався вибух: що про це говорять українці

Фото: Спасо-Преображенський кафедральний собор у Сумах

Українці припускають, що це "моск*лі самі себе бомблять"

У Сумах у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Московського патріархату в п'ятницю, 18 січня, стався інцидент - під час вечірнього богослужіння пролунав вибух. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції на сторінці в Facebook.

У храмі під час служби було багато людей. В результаті НС ніхто не постраждав.

За словами парафіян, невідомі кинули пристрій, яке вибухнуло у притворі. Залишки вибухівки та наслідки пошкодження інтер'єру свідчать про силу вибуху.

Скрін: facebook.com/Church.ua

На місце події прибули співробітники різних підрозділів поліції і фахівці-вибухотехніки.

Фото: portal-pravoslavie.sumy.ua

Як з'ясувалося, вибухнув предмет є не шашкою, як передбачалось раніше, а піротехнічним засобом для гри в страйкбол, що було оснащено зернами кукурудзи.

У поліції додали, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Скрін: facebook.com/policesumy

У Сумській єпархії УПЦ МП заявили, що в результаті інциденту ніхто з служителів собору і відвідувачів не постраждав, приміщення не пошкоджено.

Фото: portal-pravoslavie.sumy.ua

В мережі відразу бурхливо відреагували на новину про вибух у храмі в Сумах. Висловлюється припущення, що цей інцидент був інспірований російськими спецслужбами з метою діскрідітаціі як української влади, так і ПЦУ:

"Як? І в епіцентрі вибуху візитку "Правого сектору" ще не знайшли?.... недопрацювали ФСБ";

"Моск*це самі зробили";

"Хто найбільше кричав про ненависть, то це і зробив. Стиль Московії";

"КДБ-шні попи сказилися";

"Не будьте такими наївними, то моск*льский почерк, вони готові весь світ підірвати, скотинякы";

Скрін: facebook.com/tsn.ua

"Господи помилуй!"

"Будуть перші мученики за віру православну";

"Цікаво, як поліція спрацює";

"ФСБ початку движ із Сум! Чомусь не дивуюся я цього!..."

Скрін: facebook.com/policesumy

Як повідомлялося раніше, київська місцева прокуратура №6 повідомила про підозру чоловіку, який здійснив підпалі будівлі Києво-Печерської лаври.

Додамо, що нещодавно архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря зазначив, що заяви про можливі "криваві протистояння" та "захоплення церков" звучать від пропагандистів і прихильників "русского мира", які щосили намагаються розпалити "третій фронт" в Україні.

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Відео: РБК-Україна