У храмі УПЦ МП стався вибух: що про це говорять українці

Українці припускають, що це "моск*лі самі себе бомблять"
У Сумах у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Московського патріархату в п'ятницю, 18 січня, стався інцидент - під час вечірнього богослужіння пролунав вибух. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції на сторінці в Facebook.
У храмі під час служби було багато людей. В результаті НС ніхто не постраждав.
За словами парафіян, невідомі кинули пристрій, яке вибухнуло у притворі. Залишки вибухівки та наслідки пошкодження інтер'єру свідчать про силу вибуху.
Скрін: facebook.com/Church.ua
На місце події прибули співробітники різних підрозділів поліції і фахівці-вибухотехніки.
Фото: portal-pravoslavie.sumy.ua
Як з'ясувалося, вибухнув предмет є не шашкою, як передбачалось раніше, а піротехнічним засобом для гри в страйкбол, що було оснащено зернами кукурудзи.
У поліції додали, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".
Скрін: facebook.com/policesumy
У Сумській єпархії УПЦ МП заявили, що в результаті інциденту ніхто з служителів собору і відвідувачів не постраждав, приміщення не пошкоджено.
Фото: portal-pravoslavie.sumy.ua
В мережі відразу бурхливо відреагували на новину про вибух у храмі в Сумах. Висловлюється припущення, що цей інцидент був інспірований російськими спецслужбами з метою діскрідітаціі як української влади, так і ПЦУ:
"Як? І в епіцентрі вибуху візитку "Правого сектору" ще не знайшли?.... недопрацювали ФСБ";
"Моск*це самі зробили";
"Хто найбільше кричав про ненависть, то це і зробив. Стиль Московії";
"КДБ-шні попи сказилися";
"Не будьте такими наївними, то моск*льский почерк, вони готові весь світ підірвати, скотинякы";
Скрін: facebook.com/tsn.ua
"Господи помилуй!"
"Будуть перші мученики за віру православну";
"Цікаво, як поліція спрацює";
"ФСБ початку движ із Сум! Чомусь не дивуюся я цього!..."
Скрін: facebook.com/policesumy
Як повідомлялося раніше, київська місцева прокуратура №6 повідомила про підозру чоловіку, який здійснив підпалі будівлі Києво-Печерської лаври.
Додамо, що нещодавно архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря зазначив, що заяви про можливі "криваві протистояння" та "захоплення церков" звучать від пропагандистів і прихильників "русского мира", які щосили намагаються розпалити "третій фронт" в Україні.
Відео: РБК-Україна