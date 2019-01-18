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В храме УПЦ МП произошел взрыв: что об этом говорят украинцы

STYLERПроисшествия    18.01.2019 - 23:08
В храме УПЦ МП произошел взрыв: что об этом говорят украинцы
Фото: Спасо-Преображенский кафедральный собор в Сумах

Украинцы предполагают, что это "моск*ли сами себя бомбят"

В Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Московского патриархата в пятницу, 18 января, произошел инцидент - во время вечернего богослужения прозвучал взрыв. Об этом говорится в сообщении местной полиции на странице в Facebook.

В храме во время литургии было много людей. В результате ЧП никто не пострадал.

По словам прихожан, неизвестные бросили устройство, которое взорвалось в притворе. Остатки взрывчатки и последствия повреждения интерьера свидетельствуют о силе взрыва. 

В храме УПЦ МП произошел взрыв: что об этом говорят украинцы

Скрин: facebook.com/Church.ua

На место происшествия прибыли сотрудники различных подразделений полиции и специалисты-взрывотехники.

 

Фото: portal-pravoslavie.sumy.ua

Как выяснилось, взорвавшийся предмет является не шашкой, как предпологалось ранее, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенным зернами кукурузы.

В полиции добавили, что по данному факту было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

В храме УПЦ МП произошел взрыв: что об этом говорят украинцы

Скрин: facebook.com/policesumy

В Сумской епархии УПЦ МП заявили, что в результате инцидента никто из служителей собора и посетителей не пострадал, помещение не повреждено.

В храме УПЦ МП произошел взрыв: что об этом говорят украинцы

Фото: portal-pravoslavie.sumy.ua

В сети сразу бурно отреагировали на новость о взрыве в храме в Сумах. Высказывается предположение, что этот инцидент был инспирирован российскими спецслужбами с целью дискридитации и украинской власти, и ПЦУ:

"Как? И в эпицентре взрыва визитку "Правого сектора" еще не нашли?.... недоработали ФСБ";

"Моск*ли это сами сделали";

"Кто больше всего кричал о ненависти, то это и сделал. Стиль Московии";

"КГБ-шные попы взбесились";

"Не будьте такие наивные, то моск*льский почерк, они готовы весь мир взорвать, скотинякы";

В храме УПЦ МП произошел взрыв: что об этом говорят украинцы

Скрин: facebook.com/tsn.ua

"Господи помилуй!"

"Будут первые мученики за веру православную";

"Интересно, как полиция сработает";

"ФСБ начала движ из Сум! Почему-то не удивляюсь я этому!..."

В храме УПЦ МП произошел взрыв: что об этом говорят украинцы

Скрин: facebook.com/policesumy

Как сообщалось ранее, киевская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении мужчине, который совершил поджог здания Киево-Печерской лавры

Добавим, что недавно архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря отметил, что заявления о возможных "кровавых противостояниях" и "захватах церквей" звучат от пропагандистов и сторонников "русского мира", которые изо всех сил пытаются разжечь "третий фронт" в Украине.

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Видео: РБК-Украина

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