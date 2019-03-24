Мав шість паспортів: нові деталі підриву вбивці водія BlaBlaCar

Вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова – нові деталі смерті вбивці (колаж РБК-Україна)

Нові деталі смерті вбивці Тараса Познякова злили в мережу

Вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова повернулося 28-річному Кінгісеппу Луану Миколайовичу "кармою". Підозрюваний у вбивстві 25-річного водія BlaBlaCar Тараса Познякова загинув від вибуху у квартирі у Києві. Як повідомляється, після вибуху з квартири вибігла і втекла дівчина кавказької національності. На місці події правоохоронці знайшли шість паспортів, серед яких два – для посвідчення особи вбивці. Ці дані дав радник голови СБУ Ярослав Антоняк в Facebook.

"Вчора пізно ввечері в м. Києві на проспекті Науки стався вибух саморобного вибухового пристрою, в результаті чого на місці загинув чоловік, у якого були паспорта громадянина України на ім'я Карпов Андрій Вікторович, 15.08.1996 р. н. і паспорт громадянина РФ на ім'я Кінгісепп Луан Миколайович, 23.03.1991 р. н", - розповідає Антоняк.

Вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова – нові деталі смерті вбивці (фото: facebook.com/yaroslav.anton)

Він також зазначив, що Кінгісепп перебував у державному та міжнародному розшуку як підозрюваний у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Також радник голови СБУ зазначив, що за даними свідків, вибігла з квартири і зникла в невідомому напрямі дівчина кавказької національності.

"Після вибуху з квартири вибігла і втекла дівчина кавказької національності. Під час огляду квартири було також виявлено 4 паспорти громадян України на різні прізвища", - додав він.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков підвозив зі Львова до Києва пасажирів, яких знайшов на сервісі попутників BlaBlaCar. Після цього він безслідно зник. У результаті правоохоронці знайшли машину в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Як стало відомо, українця Тараса Познякова по-звірячому вбили.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував на два місяці за підозрою у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова колишнього бійця "Правого сектора" Дмитра Голуба з позивним "Тоф".