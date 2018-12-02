Інцидент у Вишневому: з'явилися кадри з дахом школи, який обрушився

Відео: під Києвом обвалився дах спортзалу з дітьми outube.com/Информатор)

На території однієї зі шкіл Вишневого в Київської області в суботу, 1 грудня, обвалився дах в спортаренi "Favorite Fit". Нещодавно з'явилися нові подробиці інциденту. У мережі з'явилися кадри з проваленим дахом будівлі. Відео було опубліковано на YouTube-каналі "Інформатор".

На кадрах видно, як дах повністю впала всередину приміщення.

Скріншот відео (youtube.com/Інформатор)

Один із батьків дитини, який відвідував зал розповів наступне:"Почала тріщати повністю зверху конструкція, там виходить купол, тобто зверху почало все тріщати, він підняв голову і бачить, що воно починає просаживаться. Відразу ж - всім на вихід, бігом".

Чоловік додав, що найголовніший в залі залишив помічника з дітьми, а сам побіг допомагати дівчаткам, оскільки основний удар припав на їх половину залу, там занималесь балерини і танцівниці.

Скріншот відео (youtube.com/Інформатор)

Нагадаємо, в ДСНС повідомили, що в комплексі знаходилось 30 дітей і тренер, який почув дивні звуки і вивела дітей на вулицю. Через 1,5 хвилини дах будівлі обрушилася. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Раніше ми писали про те, що вчитель врятував 30 дітей у Вишневому.

До цього повідомлялося, що Кропивницького на оптовому ринку впав дах.

Відео: (video.rbc.ua)