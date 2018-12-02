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Инцидент в Вишневом: появились кадры с обрушившейся крышей школы

STYLERПроисшествия    02.12.2018 - 12:01

Видео: под Киевом обрушилась крыша спортзала с детьми outube.com/Информатор)

На территории одной из школ Вишневого в Киевской области в субботу, 1 декабря, обрушилась крыша в ДЮСШ "Favorite Fit". Недавно появились новые подробности инцидента. В сети появились кадры с обвалившейся крышей здания. Видео было опубликовано на YouTube-канале "Информатор".

 На кадрах видно, как крыша полностью рухнула внутрь помещения.

Инцидент в Вишневом: появились кадры с обрушившейся крышей школы

Скриншот видео (youtube.com/Информатор)

Один из родителей ребенка, который посещал зал рассказал следующее:"Начала трещать полностью сверху конструкция, там получается купол, то есть сверху начало все трещать, он поднял голову и видит, что оно начинает просаживаться. Сразу же - всем на выход, бегом".

Мужчина добавил, что самый главный в зале оставил помощника с детьми, а сам побежал помогать девочкам, поскольку основной удар пришелся на их половину зала, там занималесь балерины и танцовщицы.

Инцидент в Вишневом: появились кадры с обрушившейся крышей школы

Скриншот видео (youtube.com/Информатор)

Напомним, в ГСЧС сообщили, что в комплексе находились 30 детей и тренер, который услышал странные звуки и вывела детей на улицу. Через 1,5 минуты крыша здания обрушилась. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее мы писали о том, что учитель спас 30 детей в Вишневом.

До этого сообщалось, что в Кропивницком на оптовом рынке рухнула крыша.

 Видео: (video.rbc.ua)

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