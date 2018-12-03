"Миттєва карма": у Івано-Франківську жорстко покарали "героя парковки"

Фото: колаж РБК-Україна

Поліція просить не порушувати правила паркування автівок

Патрульна поліція Івано-Франківської області поділилася фотографією, на якій зображені наслідки невдалого паркування автомобіля. Фото розміщено на сторінці патрульної поліції Івано-Франківської області Facebook.

Фото: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice

Ілюстрація супроводжується текстом: "Паркуйте свій автомобіль з дотриманням ПДР - і буде вам щастя, і минуть вас постанови і непередбачені витрати".

Скріншот поста (facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice)

Зображення моментально знайшло відгук у оглядачів сторінки. Вони пишуть:

"З циклу "миттєва карма". Це чудово!", "На це можна дивитися вічно", "Тому що до наших по іншому не доходить".

Одне з повідомлень було адресовано безпосередньо поліції: "Патрульна поліція в Івано-Франківській області, ви спонукаєте до хуліганства?"

На що підписувач отримав відповідь: "Ні, ми просимо дотримуватися ПДР".

Скріншот коментарів

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