"Миттєва карма": у Івано-Франківську жорстко покарали "героя парковки"

Поліція просить не порушувати правила паркування автівок
Патрульна поліція Івано-Франківської області поділилася фотографією, на якій зображені наслідки невдалого паркування автомобіля. Фото розміщено на сторінці патрульної поліції Івано-Франківської області Facebook.
Фото: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice
Ілюстрація супроводжується текстом: "Паркуйте свій автомобіль з дотриманням ПДР - і буде вам щастя, і минуть вас постанови і непередбачені витрати".
Скріншот поста (facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice)
Зображення моментально знайшло відгук у оглядачів сторінки. Вони пишуть:
"З циклу "миттєва карма". Це чудово!", "На це можна дивитися вічно", "Тому що до наших по іншому не доходить".
Одне з повідомлень було адресовано безпосередньо поліції: "Патрульна поліція в Івано-Франківській області, ви спонукаєте до хуліганства?"
На що підписувач отримав відповідь: "Ні, ми просимо дотримуватися ПДР".
Скріншот коментарів
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