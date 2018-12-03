"Мгновенная карма": в Ивано-Франковске жестко наказали "героя парковки"

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Полиция просит не нарушать правила парковки автомобилей

Патрульная полиция Ивано-Франковской области поделилась фотографией, на которой изображены последствия неудачной парковки автомобиля. Фото размещено на странице патрульной полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

Фото: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice

Иллюстрация сопровождается текстом: "Паркуйте свой автомобиль с соблюдением ПДД - и будет вам счастье, и минуют вас постановления и непредвиденные расходы".

Скриншот поста (facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice)

Изображение моментально нашло отклик у подписчиков страницы. Они пишут:

"Из цикла "мгновенная карма". Это прекрасно!", "На это можно смотреть вечно", "Потому что до наших по другому не доходит".

Одно из сообщений было адресовано непосредственно полиции: "Патрульная полиция в Ивано-Франковской области, вы побуждаете к хулиганству?"

На что пользователь получил ответ: "Нет, мы просим придерживаться ПДД".

Скриншот комментариев

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