"Мгновенная карма": в Ивано-Франковске жестко наказали "героя парковки"

Полиция просит не нарушать правила парковки автомобилей
Патрульная полиция Ивано-Франковской области поделилась фотографией, на которой изображены последствия неудачной парковки автомобиля. Фото размещено на странице патрульной полиции Ивано-Франковской области в Facebook.
Фото: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice
Иллюстрация сопровождается текстом: "Паркуйте свой автомобиль с соблюдением ПДД - и будет вам счастье, и минуют вас постановления и непредвиденные расходы".
Скриншот поста (facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice)
Изображение моментально нашло отклик у подписчиков страницы. Они пишут:
"Из цикла "мгновенная карма". Это прекрасно!", "На это можно смотреть вечно", "Потому что до наших по другому не доходит".
Одно из сообщений было адресовано непосредственно полиции: "Патрульная полиция в Ивано-Франковской области, вы побуждаете к хулиганству?"
На что пользователь получил ответ: "Нет, мы просим придерживаться ПДД".
Скриншот комментариев
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