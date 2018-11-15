Зґвалтування в "Яндекс.Таксі": нові подробиці інциденту з московською моделлю

Ілюстративне фото (gazeta.uzt/witter.com)

Повідомляється, що водій не брав участі в зґвалтуванні дівчини

В ніч на 12 листопада у "Яндекс.Такси" була згвалтована московська модель. Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Пізніше з'явився коментар прес-секретаря "Яндекс.Таксі" Володимира Ісаєва, передає телеканал 360.

За словами моделі, вона сиділа в барі зі своїми друзями. Під ранок вона покинула питний заклад на Рочдельській вулиці, викликавши таксі. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, дівчина, втомлена після безсонної ночі, заснула в машині.

Фото: (t.me/breakingmash)

Прокинулася модель через те, що її перетягували в інший автомобіль. Там і відбулося зґвалтування з боку невідомого чоловіка середніх років. Після цього дівчину відвезли в Люберці і залишили там.

Прес-секретар "Яндекс.Таксі" Володимир Ісаєв уточнив деякі подробиці інциденту. Він розповів, що водій зупинив автомобіль через півгодини їзди. Ґвалтував її інший чоловік з азіатською зовнішністю, який і пересадив дівчину в інший автомобіль. Також він уточнив, що в компанії протягом трьох місяців зберігається вся інформація про замовлення.

"В додатку сервісу є вся необхідна інформація про виклик, яка зберігається протягом трьох місяців після замовлення. Знайти можна маршрут, номер таксопарку, машини, ім'я водія — взагалі все", — зазначив Ісаєв.

Ісаєв також уточнив, що до теперішнього моменту жодних запитів від правоохоронних органів до компанії з цього приводу не надходило.

Що відомо про модель: дівчину звуть Єлизавета і їй 24 роки, проживає в Москві.

Нагадаємо, що ми писали про зґвалтуванні і вбивство 15-річної дівчинки під Харковом.

Раніше відома голлівудська актриса зізналася, що стала жертвою зґвалтування.

Відео: (video.rbc.ua)