Жуткое убийство пятнадцатилетней девочки под Харьковом: появились неожиданные подробности

Видео: YouTube / ТСН
Стали известны подробности в деле об изнасиловании и убийстве пятнадцатилетней девушки в Харьковской области, тело которой было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка. Как говорится в сюжете ТСН, местные жители очень боятся, так как часто пользуются этой дорогой, направляясь к электричке, а убийца до сих пор не найден.
Люди считают, что убийца может на одной жертве не остановиться.
По словам одной из жительниц Юлии, раньше в их краях уже орудовал маньяк, убивший несколько человек - его поймали, посадили. Затем через 5-7 лет снова возникали подобные инциденты, а теперь вот снова.
Скрин: YouTube / ТСН
Полиция опубликовала фоторобот вероятного подозреваемого, которого видели вблизи места преступления.
Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения. Широкоплечий, был одет в болоньевую куртку темного цвета, темные штаны, возможно, имел при себе джинсовый рюкзак.
Жители Бабаев и Покотиловки говорят, что такого человека не знают.
Фото: фоторобот подозреваемого (hk.npu.gov.ua)
В прошлую пятницу утром 15-летняя Алиса ехала на уроки в колледж архитектуры и дизайна. Электричка была в 7:48, но в поезд она не села. В тот же вечер мама девочки обратилась в полицию. Тело девочки нашли утром в лесополосе возле тропинки, которая вела к железнодорожной станции.
По выводам экспертов, жертва была задушена и изнасилована. Следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям криминального кодекса - умышленное убийство, изнасилование и разбой, рассказала пресс-офицер Харьковского районного отдела полиции Виктория Зиновьева.
Отмечается, что преступник также забрал сумку девочки.
Преступнику грозит минимум 15 лет за решеткой.
Скрин: YouTube / ТСН
Как рассказали друзья девочки в колледже, она была очень доброй и скромной девушкой, "домашней", и просто оказалась не в том месте не в то время.
"Алиса - это вообще, по сути, добрый человек. Вот спросите любого из Покотиловки, кто ее знал. Никто о ней плохого не скажет. Можно сказать, само совершенство", - рассказал друг погибшей Дмитрий.
Скрин: YouTube / ТСН
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области суд вынес приговор о пожизненном заключении мужчине за совершение им убийства - маньяк убивал женщин молотком.
Также мы писали о том, что в Киеве были найдены тела двух женщин (в Оболонском и Дарницком районах). Преступления между собой похожи, что и привело к панике у местного населения - жители столицы подозревают, что в городе появился маньяк.
Перед этим сообщалось, что в Коцюбинском под Киевом также мог появиться молодой маньяк.
Видео: РБК-Украина