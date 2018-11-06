Жуткое убийство пятнадцатилетней девочки под Харьковом: появились неожиданные подробности

Видео: YouTube / ТСН

Стали известны подробности в деле об изнасиловании и убийстве пятнадцатилетней девушки в Харьковской области, тело которой было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка. Как говорится в сюжете ТСН, местные жители очень боятся, так как часто пользуются этой дорогой, направляясь к электричке, а убийца до сих пор не найден.

Люди считают, что убийца может на одной жертве не остановиться.

По словам одной из жительниц Юлии, раньше в их краях уже орудовал маньяк, убивший несколько человек - его поймали, посадили. Затем через 5-7 лет снова возникали подобные инциденты, а теперь вот снова.

Скрин: YouTube / ТСН

Полиция опубликовала фоторобот вероятного подозреваемого, которого видели вблизи места преступления.

Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения. Широкоплечий, был одет в болоньевую куртку темного цвета, темные штаны, возможно, имел при себе джинсовый рюкзак.

Жители Бабаев и Покотиловки говорят, что такого человека не знают.

Фото: фоторобот подозреваемого (hk.npu.gov.ua)

В прошлую пятницу утром 15-летняя Алиса ехала на уроки в колледж архитектуры и дизайна. Электричка была в 7:48, но в поезд она не села. В тот же вечер мама девочки обратилась в полицию. Тело девочки нашли утром в лесополосе возле тропинки, которая вела к железнодорожной станции.

По выводам экспертов, жертва была задушена и изнасилована. Следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям криминального кодекса - умышленное убийство, изнасилование и разбой, рассказала пресс-офицер Харьковского районного отдела полиции Виктория Зиновьева.

Отмечается, что преступник также забрал сумку девочки.

Преступнику грозит минимум 15 лет за решеткой.

Скрин: YouTube / ТСН

Как рассказали друзья девочки в колледже, она была очень доброй и скромной девушкой, "домашней", и просто оказалась не в том месте не в то время.

"Алиса - это вообще, по сути, добрый человек. Вот спросите любого из Покотиловки, кто ее знал. Никто о ней плохого не скажет. Можно сказать, само совершенство", - рассказал друг погибшей Дмитрий.

Скрин: YouTube / ТСН

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области суд вынес приговор о пожизненном заключении мужчине за совершение им убийства - маньяк убивал женщин молотком.

Также мы писали о том, что в Киеве были найдены тела двух женщин (в Оболонском и Дарницком районах). Преступления между собой похожи, что и привело к панике у местного населения - жители столицы подозревают, что в городе появился маньяк.

Перед этим сообщалось, что в Коцюбинском под Киевом также мог появиться молодой маньяк.

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Видео: РБК-Украина