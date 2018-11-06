Моторошне вбивство п'ятнадцятирічної дівчинки під Харковом: з'явилися несподівані подробиці

Відео: YouTube / ТСН

Стали відомі подробиці справі про зґвалтування і вбивство п'ятнадцятирічної дівчини в Харківській області, тіло якої було виявлено в лісосмузі в селищі Покотилівка. Як йдеться в сюжеті ТСН, місцеві жителі дуже бояться, оскільки часто користуються цією дорогою, прямуючи до електрички, а вбивцю до цих пір не знайдено.

Люди вважають, що вбивця може на одній жертві не зупинитися.

За словами однієї з мешканок Юлії, раніше на околицях уже орудував маніяк, який вбив кілька людей - його зловили, посадили. Потім через 5-7 років знову виникали подібні інциденти, а тепер ось знову.

Скрін: YouTube / ТСН

Поліція оприлюднила фоторобот ймовірного підозрюваного, якого бачили поблизу місця злочину.

Його прикмети: на вигляд 35-45 років, зріст 185 см, худорлявої статури. Широкоплечий, був одягнений у болонєву куртку темного кольору, темні штани, можливо, мав при собі джинсовий рюкзак.

Мешканці Бабаїв та Покотилівки кажуть, що такої людини не знають.

Фото: фоторобот підозрюваного (hk.npu.gov.ua)

У минулу п'ятницю вранці 15-річна Аліса їхала на уроки у коледж архітектури і дизайну. Електричка була о 7:48, але у поїзд вона не сіла. У той же вечір мама дівчинки звернулася в поліцію. Тіло дівчинки знайшли вранці в лісосмузі біля стежки, яка вела до залізничної станції.

За висновками експертів, жертва була задушена і згвалтована. Слідчі проводять досудове розслідування за кількома статтями кримінального кодексу - умисне вбивство, зґвалтування та розбій, розповіла прес-офіцер Харківського районного відділу поліції Вікторія Зінов'єва.

Зазначається, що злочинець також забрав сумку дівчинки.

Злочинцеві загрожує мінімум 15 років за ґратами.

Скрін: YouTube / ТСН

Як розповіли друзі дівчинки в коледжі, вона була дуже доброю і скромною дівчиною, "домашній", і просто опинилася не в тому місці не в той час.

"Аліса - це взагалі, по суті, добра людина. Ось запитайте будь-якого з Покотилівки, хто її знав. Ніхто про неї поганого не скаже. Можна сказати, сама досконалість", - розповів друг загиблої Дмитро.

Скрін: YouTube / ТСН

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області суд виніс вирок про довічне ув'язнення чоловіка за скоєння ним вбивства - маніяк вбивав жінок молотком.

Також ми писали про те, що в Києві були знайдені тіла двох жінок (в Оболонському та Дарницькому районах). Злочини між собою схожі, що і призвело до паніки у місцевого населення - жителі столиці підозрюють, що в місті з'явився маніяк.

Перед цим повідомлялося, що в Коцюбинському під Києвом міг з'явитися молодий маніяк.

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Відео: РБК-Україна