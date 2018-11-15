Изнасилование в "Яндекс.Такси": новые подробности инцидента с московской моделью

Иллюстративное фото (gazeta.uzt/witter.com)

Сообщается, что водитель не принимал участия в изнасиловании девушки

В ночь на 12 ноября в "Яндекс.Такси" была изнасилована московская модель. Об этом рассказывает Telegram-канал Mash. Позже появился комментарий пресс-секретаря "Яндекс.Такси" Владимира Исаева, передает телеканал 360.

По словам модели, она сидела в баре со своими друзьями. Под утро она покинула питейное заведение на Рочдельской улице, вызвав такси. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушка, уставшая после бессонной ночи, заснула в машине.

Фото: (t.me/breakingmash)

Очнулась модель из-за того, что ее перетаскивали в другой автомобиль. Там и произошло надругательство со стороны неизвестного мужчины средних лет. После этого девушку увезли в Люберцы и оставили там.

Пресс-секретарь "Яндекс.Такси" Владимир Исаев уточнил некоторые подробности инцидента. Он рассказал, что водитель остановил автомобиль спустя полчаса езды. Насиловал ее другой мужчина с азиатской внешностью, который и пересадил девушку в другой автомобиль. Также он уточнил, что в компании в течение трех месяцев хранится вся информация о заказе.

"В приложении сервиса есть вся необходимая информация о вызове, которая хранится в течение трех месяцев после заказа. Узнать можно маршрут, номер таксопарка, машины, имя водителя — вообще все", — отметил Исаев.

Исаев также уточнил, что к настоящему моменту никаких запросов из правоохранительных органов к компании на этот счет не поступало.

Что известно о модели: девушку зовут Елизавета и ей 24 года, проживает в Москве.

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Видео: (video.rbc.ua)