У Києві авто влетіло в зупинку: відео ДТП з "евробляхой"

Відео: YouTube/"Інформатор"

У Києві сталася аварія, в якій зіткнулися два автомобілі – один з них від удару вилетів на автобусну зупинку. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався близько 23:00 у четвер, 27 грудня, біля станції метро "Іподром", на вулиці Василя Касіяна.

Дівчина-водій, яка була за кермом автомобіля "Школа фабіа" їхала по вулиці Маршала Конєва, головною. Коли вона повернула на вулицю Василя Касіяна, у неї на повній швидкості влетів автомобіль "Фольцваген пасат", водій якого не побачив знак "Поступися дорогою".

Сталося лобове зіткнення, від якого автомобіль "Шкода" винесло на автобусну зупинку. На щастя, в той момент на зупинці не було людей, і ніхто не постраждав.

Обидва водія також зосталися після аварії цілі, але автомобілі отримали серйозні пошкодження. Також пошкоджена автобусна зупинка.

Фото: kiev.informator.ua

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у центрі Ужгорода автомобіль "Шкода" на великій швидкості влетів на зупинку міського транспорту і зніс кіоск з квітами. Постраждало двоє людей. У продавщиці кіоску медики діагностували переломи обох ніг.

А також ми розповідали про те, що у Запоріжжі в результаті ДТП загинула дитина. У поліції повідомили, що в результаті ДТП постраждали 6 осіб.