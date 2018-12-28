ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Ужгороде автомобиль влетел в остановку: есть пострадавшие

STYLERПроисшествия    28.12.2018 - 09:30

Видео: YouTube/Yuriy Potaychuk

В Ужгороде автомобиль "Шкода" влетел на большой скорости в остановку городского транспорта и протаранил киоск с цветами. Об этом сообщил свидетель ДТП Александр Винце на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел около 22 часов 27 декабря по улице Грушевского в Ужгороде. Автомобиль "Шкода" белого цвета без номеров на полной скорости въехал в остановку городского транспорта "8 марта" и протаранил цветочный киоск, в котором на момент ДТП находилось двое людей.

50-летняя продавец из киоска сильно пострадала – у нее раздробило ноги. Ее госпитализировали и провели экстренную операцию. Также пострадал молодой человек, который находился внутри киоска. Его также госпитализировали с травмами.

По словам очевидцев, в автомобиле находилось несколько молодых людей. Об их состоянии на данный момент не известно.

По предварительным данным, у водителя автомобиля "Шкода" не было обнаружено признаков алкогольного опьянения, и авария произошла из-за того, что он не справился с управлением.

"Парень полностью трезвый и никуда не шел с места ДТП, порядочный парень очень, так получилось", - написала свидетель аварии.

В Ужгороде автомобиль влетел в остановку: есть пострадавшие

Скриншот комментариев (facebook.com/AlexanderVintse)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чернигове пенсионера сбила маршрутка, а вторая переехала.

Трагедия произошла на окраине города в районе силикатного завода около 08.00.

А также мы рассказывали о том, что водитель совершил жуткое ДТП и убежал.

Видео: РБК-Украина

В полиции сообщили подробности ДТП с участием маршрутки и фуры Под Киевом фура столкнулась с маршруткой
Новости Украины УжгородДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь