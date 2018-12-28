В Ужгороді автомобіль влетів в зупинку: є постраждалі

Відео: YouTube/Yuriy Potaychuk

В Ужгороді автомобіль "Шкода" на великій швидкості влетів у зупинку міського транспорту і протаранив кіоск з квітами. Про це повідомив свідок ДТП Олександр Винце на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався близько 22 години 27 грудня на вулиці Грушевського в Ужгороді. Автомобіль "Шкода" білого кольору без номерів на повній швидкості в'їхав у зупинку міського транспорту "8 березня" і протаранив квітковий кіоск, в якому на момент ДТП знаходилось двоє людей.

50-річна продавець з кіоску сильно постраждала – у неї ноги розтрощило. Її госпіталізували і провели екстрену операцію. Також постраждав молодий чоловік, який знаходився всередині кіоску. Його також госпіталізували з травмами.

За словами очевидців, в автомобілі знаходилося кілька молодих людей. Про їх стан на даний момент не відомо.

За попередніми даними, у водія автомобіля "Шкода" не було виявлено ознак алкогольного сп'яніння, і аварія сталася через те, що він не впорався з управлінням.

"Хлопець повністю тверезий і нікуди не йшов з місця ДТП, порядний хлопець дуже, так вийшло", - написала свідок аварії.

Скріншот коментарів (facebook.com/AlexanderVintse)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Чернігові пенсіонера збила маршрутка, а друга переїхала.

Трагедія сталася на околиці міста в районі силікатного заводу близько 08.00.

А також ми розповідали про те, що водій скоїв жахливе ДТП і втік.

Відео: РБК-Україна