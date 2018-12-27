Смертельное ДТП в Чернигове: пенсионера сбила маршрутка, а вторая переехала (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

По предварительной информации, оба водителя были трезвы

В Чернигове в четверг, 27 декабря, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - маршрутка сбила 79-летнего пенсионера. Пострадавший скончался от полученных травм на месте, рассказали в пресс-службе полиции Черниговской области.

Трагедия произошла на окраине города в районе силикатного завода около 08.00.

В полиции также опубликовали фото с места ДТП.

Фото: cn.npu.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 статьи 286 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: cn.npu.gov.ua

Как выяснили полицейские, водитель микроавтобуса "Мерседес" сбил пожилого мужчину, а другая маршрутка, которая ехала следом, не успела затормозить и совершила наезд на него.

Фото: cn.npu.gov.ua

Отмечается, что согласно предварительной информации, оба водителя были трезвы.

Как сообщалось ранее, 25 декабря во Львовской области на трассе Киев-Чоп, вблизи одного из сел Николаевского района судья сбил насмерть пенсионера.

Также мы писали о том, что в ноябре в Христиновском районе Черкасской области произошло масшабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Напомним, 26 декабря в Киеве на Харьковской площади произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок.

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Видео: РБК-Украина