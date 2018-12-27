Смертельное ДТП в Чернигове: пенсионера сбила маршрутка, а вторая переехала (фото)

По предварительной информации, оба водителя были трезвы
В Чернигове в четверг, 27 декабря, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - маршрутка сбила 79-летнего пенсионера. Пострадавший скончался от полученных травм на месте, рассказали в пресс-службе полиции Черниговской области.
Трагедия произошла на окраине города в районе силикатного завода около 08.00.
В полиции также опубликовали фото с места ДТП.
Фото: cn.npu.gov.ua
Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 статьи 286 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Фото: cn.npu.gov.ua
Как выяснили полицейские, водитель микроавтобуса "Мерседес" сбил пожилого мужчину, а другая маршрутка, которая ехала следом, не успела затормозить и совершила наезд на него.
Фото: cn.npu.gov.ua
Отмечается, что согласно предварительной информации, оба водителя были трезвы.
Как сообщалось ранее, 25 декабря во Львовской области на трассе Киев-Чоп, вблизи одного из сел Николаевского района судья сбил насмерть пенсионера.
Также мы писали о том, что в ноябре в Христиновском районе Черкасской области произошло масшабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
Напомним, 26 декабря в Киеве на Харьковской площади произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок.
Видео: РБК-Украина