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Смертельна ДТП у Чернігові: пенсіонера збила маршрутка, а інша переїхала (фото)

STYLERПодії    27.12.2018 - 20:18
Смертельна ДТП у Чернігові: пенсіонера збила маршрутка, а інша переїхала (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

За попередньою інформацією, обидва водії були тверезі

У Чернігові у четвер, 27 грудня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) - маршрутка збила 79-річного пенсіонера. Потерпілий помер від отриманих травм на місці, розповіли в прес-службі поліції Чернігівській області.

Трагедія сталася на околиці міста в районі силікатного заводу близько 08.00.

У поліції також опублікували фото з місця ДТП.

Смертельна ДТП у Чернігові: пенсіонера збила маршрутка, а інша переїхала (фото)

Фото: cn.npu.gov.ua

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 статті 286 КК (порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Смертельна ДТП у Чернігові: пенсіонера збила маршрутка, а інша переїхала (фото)

Фото: cn.npu.gov.ua

Як з'ясували поліцейські, водій мікроавтобуса "Мерседес" збив літнього чоловіка, а інша маршрутка, що їхала слідом, не встигла загальмувати і скоїла наїзд на нього.

Смертельна ДТП у Чернігові: пенсіонера збила маршрутка, а інша переїхала (фото)

Фото: cn.npu.gov.ua

Зазначається, що згідно з попередньою інформацією, обидва водії були тверезі.

Як повідомлялося раніше, 25 грудня у Львівській області на трасі Київ-Чоп, поблизу одного із сіл Миколаївського району суддя збив на смерть пенсіонера.

Також ми писали про те, що в листопаді в Христинівському районі Черкаської області сталася масшабна ДТП, в результаті якого загинули чотири людини.

Нагадаємо, 26 грудня в Києві на Харківській площі сталася серйозна ДТП за участю двох іномарок.

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