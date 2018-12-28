В Киеве авто влетело в остановку: видео ДТП с "евробляхой"

Видео: YouTube/"Информатор"

В Киеве произошла авария, в которой столкнулись два автомобиля – один из них от удара вылетел на автобусную остановку. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 23:00 в четверг, 27 декабря, возле станции метро "Ипподром", на улице Василия Касияна.

Девушка-водитель, которая была за рулем автомобиля "Школа фабиа" ехала по улице Маршала Конева, по главной. Когда она повернула на улицу Василия Касияна, в нее на полной скорости влетел автомобиль "Фольцваген пассат", водитель которого не увидел знак "Уступи дорогу".

Произошло лобовое столкновение, от которого автомобиль "Шкода" вынесло на автобусную остановку. К счастью, в тот момент на остановке не было людей, и никто не пострадал.

Оба водителя также остались целы после аварии, но автомобили получили серьезные повреждения. Также повреждена автобусная остановка.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в центре Ужгорода автомобиль "Шкода" на большой скорости влетел на остановку городского транспорта и снес киоск с цветами. Пострадало двое людей. У продавщицы киоска медики диагностировали переломы обеих ног.

А также мы рассказывали о том, что в Запорожье в результате ДТП погиб ребенок. В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадали 6 человек.