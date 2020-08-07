У Києві діти заблокували водія-порушника, але їм мало не "влетіло" (відео)

У Києві на Оболоні діти вирішили стати регулювальниками дорожнього руху
У Києві діти заблокували водія порушника, який намагався схитрувати і об'їхати пробку по зустрічній смузі. Інцидент з дітьми-регулювальниками стався на одній з вулиць Оболоні.
Власне, в ролі "тимурівців" виступив лише один хлопчина років 12-14, а двоє його друзів стояли осторонь. Хлопчик на велосипеді не пустив водія проїхати по зустрічній і змусив здати назад і припаркуватися біля узбіччя.
Відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Після чого розгніваний водій вийшов і словесно пояснив хлопцеві, щоб він так більше не робив. Інші автомобілісти, які стояли в заторі також щось вигукували щось на адресу хлопчика-регулювальника. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
"Правильне покоління зростає: Оболонський молодняк не дає проїхати автомобілям по смузі зустрічного руху. Дивно, що деякі ще й виходять, намагаються "бичити" на дітей, які глаголять істину", - йдеться в повідомленні.
У Києві діти вирішили стати регулювальниками на дорогах (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі в коментарях висловили захоплення хлопцеві, але пишуть, мовляв, пощастило, що ні влетіло.
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