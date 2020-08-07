У Києві діти заблокували водія-порушника, але їм мало не "влетіло" (відео)

У Києві діти заблокували водія порушника, який намагався схитрувати і об'їхати пробку по зустрічній смузі. Інцидент з дітьми-регулювальниками стався на одній з вулиць Оболоні.

Власне, в ролі "тимурівців" виступив лише один хлопчина років 12-14, а двоє його друзів стояли осторонь. Хлопчик на велосипеді не пустив водія проїхати по зустрічній і змусив здати назад і припаркуватися біля узбіччя.

Відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Після чого розгніваний водій вийшов і словесно пояснив хлопцеві, щоб він так більше не робив. Інші автомобілісти, які стояли в заторі також щось вигукували щось на адресу хлопчика-регулювальника. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

"Правильне покоління зростає: Оболонський молодняк не дає проїхати автомобілям по смузі зустрічного руху. Дивно, що деякі ще й виходять, намагаються "бичити" на дітей, які глаголять істину", - йдеться в повідомленні.

У Києві діти вирішили стати регулювальниками на дорогах (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях висловили захоплення хлопцеві, але пишуть, мовляв, пощастило, що ні влетіло.

"Так, тільки якщо йому по голові дадуть, мамці від цього легше не буде. Дивно, що ніхто не вийшов підстрахувати малого, коли цей чол вийшов з тачки. Мало, що у нього в голові ...

Хлопець молодець. Не кожен так зможе. А порушнику ганьба.

На жаль в країні та місті де влада зайнята тільки дерибаном захищати Закон виходять діти", - пишуть користувачі мережі під відео.

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