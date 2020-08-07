В Киеве дети заблокировали водителя-нарушителя, но им чуть не "влетело" (видео)

В Киеве дети заблокировали водителя нарушителя, который пытался схитрить и объехать пробку по встречной полосе. Инцидент с детьми-регулировщиками произошел на одной из улиц Оболони.

Собственно, в роли "тимуровца" выступил лишь один паренек лет 12-14, а двое его друзей стояли в стороне. Мальчик на велосипеде не пустил водителя проехать по встречке и заставил сдать назад и припарковаться у обочины.

Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook.

После чего разгневанный водитель вышел и словесно объяснил парню, чтобы он так больше не делал. Другие автомобилисты, которые стояли в заторе также что-то выкрикивали что-то в адрес мальчика-регулировщика. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

"Правильное поколение растет: Оболонский молодняк не дает проехать автомобилям по полосе встречного движения. Удивительно, что некоторые еще и выходят, пытаются "бычить" на детей, которые глаголят истину", - говорится в сообщении.

В Киеве дети решили стать регулировщиками на дорогах (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях выразили восторг парню, но пишут, мол, повезло, что не влетело.

"Да, только если ему по голове дадут, мамке от этого легче не будет. Странно, что никто не вышел подстраховать малого, когда этот чел вышел с тачки. Мало ли, что у него в голове...

Парень молодец. Не каждый так сможет. А нарушителю позор.

На жаль в країні та місті де влада зайнята тільки дерибаном захищати Закон виходять діти", - пишут пользователи сети под видео.

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