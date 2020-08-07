В Киеве дети заблокировали водителя-нарушителя, но им чуть не "влетело" (видео)

В Киеве на Оболони дети решили стать регулировщиками дорожного движения
В Киеве дети заблокировали водителя нарушителя, который пытался схитрить и объехать пробку по встречной полосе. Инцидент с детьми-регулировщиками произошел на одной из улиц Оболони.
Собственно, в роли "тимуровца" выступил лишь один паренек лет 12-14, а двое его друзей стояли в стороне. Мальчик на велосипеде не пустил водителя проехать по встречке и заставил сдать назад и припарковаться у обочины.
Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook.
После чего разгневанный водитель вышел и словесно объяснил парню, чтобы он так больше не делал. Другие автомобилисты, которые стояли в заторе также что-то выкрикивали что-то в адрес мальчика-регулировщика. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
"Правильное поколение растет: Оболонский молодняк не дает проехать автомобилям по полосе встречного движения. Удивительно, что некоторые еще и выходят, пытаются "бычить" на детей, которые глаголят истину", - говорится в сообщении.
В Киеве дети решили стать регулировщиками на дорогах (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети в комментариях выразили восторг парню, но пишут, мол, повезло, что не влетело.
Ранее мы писали, что в Киеве мужчина "притворился" Иисусом убегая от полиции. Появилось видео.
Также сообщалось, что в столице люди сломали новую дорогу трактором, чтобы не шумели авто.