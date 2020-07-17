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В Киеве мужчина "притворился" Иисусом убегая от полиции (видео)

Киев, Пятница 17 июля 2020 20:47
В Киеве мужчина "притворился" Иисусом убегая от полиции (видео)
В Киеве мужчина сидел на кресте, с которого его сняла полиция (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве произошел курьезный случай с мужчиной, который отчаянно убегал от сотрудников полиции

В Киеве мужчина настолько отчаянно убегал от сотрудников полиции, что взобрался на деревянный крест посреди дороги на одном из выездов из столицы. Притворится Иисусом Христом ему не удалось, так как трое сотрудников полиции его "сняли с креста".

Видеоролик с курьезом появился на странице Киев Оперативный в Facebook. Герой попал на камеру очевидцев, которые смонтировали и выложили его в сеть.

На записи видно, как мужчина в одних шортах сидит на четырехметровом кресте, а полицейские стоят под ним и ждут, пока тот слезет.

"Так от полиции еще никто не пытался убежать", - подписано видео.

В Киеве мужчина убегая от полиции залез на крест (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети вдоволь посмеялись над горе-нарушителем закона, которого отчаяние загнало на крест.

  • "Видишь, там на горе, возвышается крест...
  • Очередной "бог";
  • Столкнешься с реформированной милицией, не только на крест полезешь;
  • Напомнить, промеж кем висел спаситель?
  • За чиї гріхи страждає хлоп?" - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что в метро Киева отожгла пассажирка. Девушка показала мастер-класс мужчинам.

Также сообщалось, что Харьковские пограничники показали курьезное видео "прорыва" через границу с Россией.

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