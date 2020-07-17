У Києві чоловік "удав" Ісуса тікаючи від поліції (відео)

У Києві стався курйозний випадок з чоловіком, який відчайдушно тікав від співробітників поліції
У Києві чоловік настільки відчайдушно тікав від співробітників поліції, що заліз на дерев'яний хрест посеред дороги на одному з виїздів зі столиці. Прикинутися Ісусом Христом йому не вдалося, позаяк троє співробітників поліції його "зняли з хреста".
Відеоролик з курйозом з'явився на сторінці Київ Оперативний у Facebook. Герой потрапив на камеру очевидців, які змонтували й виклали його в мережу.
На записі видно, як чоловік в одних шортах сидить на чотириметровому хресті, а поліцейські стоять під ним і чекають, поки той злізе.
"Так від поліції ще ніхто не намагався втекти", - підписане відео.
У Києві чоловік тікаючи від поліції заліз на хрест (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі вдосталь посміялися над горе-порушником закону, якого відчай загнав на хрест.
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