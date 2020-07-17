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У Києві чоловік "удав" Ісуса тікаючи від поліції (відео)

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 20:47
У Києві чоловік "удав" Ісуса тікаючи від поліції (відео)
У Києві чоловік сидів на хресті, з якого його зняла поліція (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві стався курйозний випадок з чоловіком, який відчайдушно тікав від співробітників поліції

У Києві чоловік настільки відчайдушно тікав від співробітників поліції, що заліз на дерев'яний хрест посеред дороги на одному з виїздів зі столиці. Прикинутися Ісусом Христом йому не вдалося, позаяк троє співробітників поліції його "зняли з хреста".

Відеоролик з курйозом з'явився на сторінці Київ Оперативний у Facebook. Герой потрапив на камеру очевидців, які змонтували й виклали його в мережу.

На записі видно, як чоловік в одних шортах сидить на чотириметровому хресті, а поліцейські стоять під ним і чекають, поки той злізе.

"Так від поліції ще ніхто не намагався втекти", - підписане відео.

У Києві чоловік тікаючи від поліції заліз на хрест (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі вдосталь посміялися над горе-порушником закону, якого відчай загнав на хрест.

  • "Видишь, там на горе, возвышается крест...
  • Черговий "бог";
  • Зіткнешся з реформованою міліцією, не тільки на хрест полізеш;
  • Нагадати, проміж ким висів спаситель?
  • За чиї гріхи страждає хлоп?" - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що у метро Києва відіжгла пасажирка. Дівчина показала майстер-клас чоловікам.

Також повідомлялося, що Харківські прикордонники показали курйозне відео "прориву" через кордон з Росією.

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