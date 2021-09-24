У Києві голий молодик озброївся пляшкою і напав на відвідувачів кафе (відео 21+)

Як видно на кадрах, голий молодик проходить повз людей, які сидять на літній терасі кафе, і щось собі бурмоче під ніс. Потім він дістає пляшку зі сміттєвої урни тут же біля закладу, розгортається і раптово розбиває її об голову чоловіка, який сидів до нього спиною в компанії друзів.

Після цього вже "розочкою" агресивний неадекват завдає потерпілому два удари в правий бік, і потім - навідліг б'є розбитою пляшкою по обличчю друга своєї першої жертви, який спробував захистити товариша і схопити нападника.

Дві дівчини з цієї ж компанії злякано схоплюються з місця, а буйний хлопець просто йде геть.

Відео нападу можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - кадри можуть вас шокувати, 21+)

На місце події викликали поліцію, і незабаром неадеквата в "костюмі Адама" затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як поінформували 24 вересня в прес-службі поліції Києва, нападника - уродженця Житомирської області, 2003 року народження - скрутили свідки НП, і тримали до приїзду правоохоронців.

Затриманому оголосили підозру. Його дії були кваліфіковані як хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК), за яке передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

Виявилося, що хлопець перебував під дією наркотиків. Мотиви свого вчинку він пояснити не зміг.

Суд відправив фігуранта під цілодобовий домашній арешт.